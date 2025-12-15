Κεραμέως: Τα κόμματα θα πάρουν σύντομα θέση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Όλοι θα τεθούν προ των ευθυνών τους, ανέφερε, απευθυνόμενη στα κόμματα της αντιπολίτευσης, η υπουργός Εργασίας.

Η κυβέρνηση καταθέτει την ιστορική κοινωνική συμφωνία με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και όλοι θα τεθούν προ των ευθυνών τους, ανέφερε, απευθυνόμενη στα κόμματα της αντιπολίτευσης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

«Η συμφωνία είναι όλων των κοινωνικών εταίρων, των εκπροσώπων των εργαζομένων, των εκπροσώπων των εργοδοτών. Και όλα τα κόμματα πλέον θα τεθούν προ των ευθυνών τους», είπε η κ. Κεραμέως, ακούγοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επικρίνουν την πολιτική της κυβέρνησης που «διαλύει τους εργαζόμενους» και τους επιστρέφει «δεκαετίες πίσω».

«Μα, αν τα έχει κάνει όλα τόσα χάλια η κυβέρνηση, όπως λέτε, και στις Συλλογικές, γιατί έκανε ειδική παρέμβαση η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες για να πει ότι η Ελλάδα, με αυτή την ιστορική συμφωνία, αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη; Κοντός ψαλμός...Η συμφωνία έρχεται στη Βουλή και όλα τα κόμματα θα πουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες», είπε η υπουργός Εργασίας.

Το 2026, είπε η κ. Κεραμέως, το υπουργείο θα πορευτεί με τρεις σημαντικούς στόχους:

-Τη νομοθέτηση της ιστορικής κοινωνικής συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις, στις αρχές του 2026. «Με τη συμφωνία που υπογράφηκε, για πρώτη φορά, μεταξύ κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή, για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία αυτή οδηγεί σε περισσότερες και ευκολότερα επεκτάσιμες συλλογικές συμβάσεις, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι θα δουν υψηλότερους μισθούς και θα εργάζονται με καλύτερους όρους και με υψηλότερη προστασία. Οι επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν μεγαλύτερη σταθερότητα και όλη η αγορά εργασίας θα ρυθμίζεται με σαφείς κανόνες», είπε η υπουργός Εργασίας και τόνισε ότι η σημασία της κοινωνικής συμφωνίας υπερβαίνει το πεδίο των εργασιακών σχέσεων, γιατί αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας και αποδεικνύει ότι το κράτος μπορεί να λειτουργεί ως καταλύτης, για την εύρεση πεδίων σύγκλισης, και ως εγγυητής εμπιστοσύνης, ότι ο διάλογος, όταν είναι πραγματικός και όχι προσχηματικός, μπορεί να γίνει εργαλείο ανάπτυξης, σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. Η κοινωνική συμφωνία μετατοπίζει το κέντρο βάρους από τη σύγκρουση στη σύγκλιση, από τη δυσπιστία στην κοινή ευθύνη και μας υπενθυμίζει ότι η κανονικότητα, ο διάλογος, η σταθερή λειτουργία των θεσμών δεν είναι πολυτέλεια αλλά είναι βασική προϋπόθεση για να μπορεί να προχωρά μια κοινωνία μπροστά, είπε η κ. Κεραμέως.

-Την περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας. Το 2019 η ανεργία ήταν στο 18% και σήμερα είναι στο 8,2%. Θα δοθεί έμφαση, με στοχευμένες πολιτικές, στους νέους, στις γυναίκες, στους πολίτες με αναπηρία και στους πιο ηλικιωμένους πολίτες. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η προσπάθεια προσέλκυσης και άλλων Ελλήνων του εξωτερικού, στο πλαίσιο του Rebrain Greece.

-Την περαιτέρω επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η κάρτα καλύπτει σήμερα σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, τουρισμό, εστίαση, βιομηχανία, λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο, ενέργεια.

Για το 2026, για τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, το υπουργείο θέτει επίσης βασικούς στόχους:

-Την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των χειρόγραφων καρτελών ενσήμων. Το έργο αφορά σε 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων που έχουν ήδη σαρωθεί στο 80%. Το αποτέλεσμα θα είναι και η ταχύτερη απονομή και στις επικουρικές συντάξεις. Στις κύριες συντάξεις, ο μέσος χρόνος απονομής είναι οι 42 ημέρες, από 500 ημέρες το 2019.

-Τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, «πάντοτε σε πλήρη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο».

-Την περαιτέρω επιτάχυνση των χρόνων ραντεβού για τα ΚΕΠΑ. Τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, οι εκκρεμότητες για ραντεβού στα ΚΕΠΑ έχουν μειωθεί κατά 76%. Δημιουργήθηκαν νέες δομές σε Γαλάτσι, Κοζάνη και Πειραιά, έχουν υπερδιπλασιαστεί οι γιατροί, από 500 σε 1.200, ενώ έχουν ψηφιοποιηθεί και απλοποιηθεί πολλές διαδικασίες.

H υπουργός παρέθεσε τα στοιχεία της «ιδιαίτερα θετικής συγκυρίας» για την αγορά εργασίας.

-Η ανεργία συνεχίζει την πτωτική της πορεία υποχωρώντας στο 8,2%. «Βρισκόμαστε στα χαμηλότερα σημεία της ανεργίας της τελευταίας 17ετίας», είπε η Νίκη Κεραμέως και σημείωσε ότι η πτώση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της απασχόλησης. Σε αριθμούς, αυτό σημαίνει ότι πάνω από 500.000 πολίτες, που δεν δούλευαν το 2019, σήμερα εργάζονται. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που βγήκαν μόλις την Παρασκευή, η Ελλάδα έχει πετύχει νέο ρεκόρ απασχόλησης, σε επίπεδο τριμήνου, φτάνοντας το 71,3%.

-Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ξεπεράσει το 76,4%.

-Το επίπεδο των μισθών έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2019. Ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ και σήμερα είναι στα 880 ευρώ και προγραμματίζεται και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026. Η σωρευτική αύξηση είναι 35,4% και ο στόχος είναι τα 950 ευρώ για το 2027. Ο μέσος μισθός, πλήρους και μερικής απασχόλησης, είναι στα 1.342 ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στα 1.478 ευρώ. Ο στόχος είναι τα 1.500 ευρώ το 2027.

Η κοινωνική ασφάλιση

Αντίστοιχα, ευνοϊκή είναι η συγκυρία και για τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, όπως περιέγραψε η υπουργός, αφού η αύξηση της απασχόλησης τονώνει με εισφορές τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας που προστατεύει σήμερα σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζομένους, βοηθά σημαντικά στην αντιμετώπιση και της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας, είπε η κ. Κεραμέως και σημείωσε ότι υπήρξε «εκτόξευση» των υπερωριών κατά 2,2 εκατομμύρια το 2025, σε σχέση με το 2024. Αυτή δε η αύξηση των υπερωριών οδήγησε σε πλεόνασμα 800 εκατ. ευρώ, μόνο για το 2024.

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έδωσε ώθηση στην επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και τη μείωση της ανεργίας, ενώ και η αύξηση του κατώτατου, του μέσου μισθού και των αποδοχών του Δημοσίου οδήγησε σε αύξηση των εσόδων των ταμείων. Επιπλέον, έγινε αύξηση των συντάξεων η οποία σωρευτικά έχει αγγίξει το 16% τα τελευταία χρόνια - πριν από μερικές μέρες ψηφίστηκε και η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το επόμενο έτος, κατά 50% το 2026 και 100% το 2027. Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να είναι αυξημένα κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ και η αύξηση αυτή, αποδόθηκε από την υπουργό Εργασίας, στη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, την αύξηση του κατώτατου μισθού, στη συνεπαγόμενη αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων και στα μέτρα ενίσχυσης των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ