Ειδήσεις | Ελλάδα

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών αύριο Τρίτη (16/12)

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών αύριο Τρίτη (16/12)
Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα ανασταλεί η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών μεταξύ 11:00-14:00.

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους δημότες ότι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πραγματοποιηθεί αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025, από τις 11:00 έως τις 14:00.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργεί η υποστελέχωση και η ανεπαρκής χρηματοδότηση στη λειτουργία των Δήμων και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης θα λειτουργούν βασικές και επείγουσες υπηρεσίες του Δήμου, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία.

Παράλληλα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, συμμετέχει στην απεργία του Δήμου, με τις διοικητικές της υπηρεσίες κλειστές, ενώ οι χώροι με προγραμματισμένες εκδηλώσεις -η Τεχνόπολη, το Μουσείο Μαρία Κάλλας και η Δημοτική Αγορά Κυψέλης- θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό.

Στο κλείσιμο θα συμμετέχουν επίσης οι διοικητικές υπηρεσίες του ΟΠΑΝΔΑ και της ΔΑΕΜ Α.Ε.

Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών και τη στήριξή τους στον κοινό αγώνα για τη διασφάλιση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Δήμου, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τεκτονικές αλλαγές στην αγορά εργασίας: Ποια επαγγέλματα καταργεί «αθόρυβα» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε εκκρεμότητα το αγροτικό - Πράσινες και γαλάζιες κουμπαριές - Στου Καραβίτη με Πιερρ

Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ ερευνούν οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ - Χάθηκαν 73,5 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία

tags:
Δήμος Αθηναίων
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider