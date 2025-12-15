ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ: Καλούν τους αγρότες και την πολιτεία να προσέλθουν στον διάλογο

Στην ανάγκη διαλόγου και τη διασφάλιση της οικονομικής δραστηριότητας αναφέρονται, σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο ΣΕΒ, η ΕΣΕΕ, ο ΣΕΤΕ και ο ΣΒΕ.

Αναλυτικά, στην κοινή ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις που αφορούν στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας ότι αυτές πηγάζουν από υπαρκτές και διαχρονικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Οι Έλληνες αγρότες αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κρίκο της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας. Η λειτουργία του πρωτογενούς τομέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον τουρισμό. Γι αυτό, κάθε μορφή διεκδίκησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι το τρέχον, τέταρτο τρίμηνο του έτους είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την οικονομία και τις επιχειρήσεις, εξαιτίας και της εορταστικής περιόδου.

Στο λιανικό εμπόριο, η μεγάλη σημασία του δ' τριμήνου έγκειται στο γεγονός ότι φέρνει τον υψηλότερο τζίρο της χρονιάς, φθάνοντας πέρυσι τα 19 δισ. ευρώ. Εφέτος, οι επιδόσεις του τριμήνου εξελίσσονται σε στοίχημα επιβίωσης για χιλιάδες επιχειρήσεις, με τον κλάδο να προσπαθεί να ισοσκελίσει τα υπέρογκα λειτουργικά κόστη με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, η οποία εν πολλοίς εξαρτάται από την αγοραστική κίνηση των εορτών. Ο τουριστικός τομέας προσδοκά για την εορταστική περίοδο σημαντικό μέρος των ετήσιων εσόδων του και μάλιστα ο χειμερινός τουρισμός αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις σε πολλούς προορισμούς που βρίσκονται εντός του εύρους των αγροτικών κινητοποιήσεων. Για τη βιομηχανία, το διάστημα αυτό είναι καθοριστικό για την ολοκλήρωση παραγγελιών και τη διαμόρφωση των ετήσιων αποτελεσμάτων, την πορεία των εξαγωγών και τη συνολική παραγωγική δυναμική της χώρας. Απαραίτητη συνθήκη για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των μεταφορών και της εν γένει οικονομικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) καλούν τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου και της πολιτείας να προσέλθουν στον διάλογο. Με αίσθημα ευθύνης και εκπροσωπώντας τους τρεις ισχυρούς πυλώνες της οικονομίας που συνεργάζονται στενά με τον πρωτογενή τομέα, τονίζουμε ότι η οδός του διαλόγου είναι η ασφαλέστερη επιλογή για την επίλυση των προβλημάτων και την αποτροπή της μετακύλισής τους σε άλλους κλάδους στρατηγικής σημασίας.

Η στάση ευθύνης στην παρούσα ευαίσθητη συγκυρία είναι αυτή που κρατά ανοιχτό τον δρόμο του καλόπιστου θεσμικού διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης, αποτρέποντας τη δημιουργία σοβαρών επιπλοκών στο σύνολο της οικονομίας».