Βενιζέλος: Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις έχουν τελειώσει - Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη δυσαρέσκεια για τους θεσμούς

Για την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για μια «γκροτέσκα» επιτροπή και ανέφερε πως «συνολικά η διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος πρέπει να σέβεται την κοινωνία.

Την άποψη ότι η «χώρα δεν είναι διακυβερνήσιμη», επανέλαβε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και εξήγησε πως με τη φράση αυτή εννοεί ότι «η διακυβερνησιμότητα της χώρας αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, την εθνική στρατηγική», ότι «βρισκόμαστε υπό απαιτητικές συνθήκες διεθνώς» και ότι «χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο».

«Αυτό λοιπόν το κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο μας πήγε εκεί που μας πήγε, σε πολύ προωθημένο σημείο παρά την κρίση -και έτσι αντέξαμε και τη δεκαετή κρίση από το 2010 έως το 2019- τώρα έχει διαρραγεί» πρόσθεσε και σημείωσε: «Επαναλαμβάνω, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εδώ έχουμε τεράστιο πρόβλημα κύρους και αξιοπιστίας των θεσμών», με αποτέλεσμα «δυσαρέσκεια για τους θεσμούς και αίσθημα ότι παρεμποδίζεται η πολιτική συμμετοχή και η αντιπροσώπευση».

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του 2012-2014 ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές. Υποστήριξε, παράλληλα, πως θεωρεί ότι «η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι κυβέρνηση συνεργασίας για λόγους καταρχάς διαφάνειας, για λόγους δημοκρατικής ας το πούμε αισθητικής, για λόγους συμμετοχής και συναντίληψης, για λόγους νομιμοποίησης και γιατί δεν μπορεί η χώρα να πορεύεται συγκρουσιακά». «Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, οι οποίες αναδεικνύουν μια μονοπρόσωπη εντέλει εξουσία, δηλαδή έναν πανίσχυρο αρχηγό της πλειοψηφίας που είναι και πανίσχυρος πρωθυπουργός και έχει τον απόλυτο έλεγχο της Βουλής, της κυβέρνησης, καθορίζει τα πάντα, επιλέγει την ηγεσία της Δικαιοσύνης μόνος του, επιλέγει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανεξάρτητες Αρχές, καθορίζει τη γραμμή για όλα τα θέματα και επιβάλλει κυρώσεις κομματικής πειθαρχίας ή κυβερνητικού αποκλεισμού ένας άνθρωπος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την αγορά, την οικονομία, τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας… αυτό έχει τελειώσει», υπογράμμισε.

Τόνισε ότι επιθυμεί «το ΠΑΣΟΚ να είναι όσο γίνεται ψηλότερα, αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, διεκδικεί την πρώτη θέση, δικαιούται να διεκδικεί όσο ψηλά θέλει τη θέση του, το ΠΑΣΟΚ είναι ένας παράγων σοβαρότητας, θεσμικής σοβαρότητας, ιστορικής σοβαρότητας, έχει σηκώσει ένα δυσανάλογα μεγάλο βάρος την περίοδο της κρίσης. Έχει λοιπόν και αυτό πολύ μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μου, θα μου επιτρέψετε να το πω, το ΠΑΣΟΚ να είναι η πρώτη δύναμη στον χώρο αυτό, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στο σημείο ισορροπίας, είναι στο κέντρο και πρέπει να είναι στο επίκεντρο και νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά για τον τόπο. Εάν δείτε δε και ποιος σήκωσε το βάρος της κρίσιμης δεκαετίας και ποιος πληρώνει πανάκριβα το κόστος για την ανάληψη της ευθύνης, θα δείτε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πληρώσει το κόστος αυτό».

Για το ενδεχόμενο να κληθεί από τα κόμματα να συμμετάσχει σε κυβέρνηση, σημείωσε πως ο ίδιος ή άλλα πρόσωπα «θα κρίνουμε αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη, συσχετισμοί, οι προϋποθέσεις, κανείς δεν θα έλεγε όχι σε μια παρόμοια περίσταση». Επισήμανε, μάλιστα, ότι σε όλη τη διάρκεια των χρόνων της κρίσης «συμμαχικές κυβερνήσεις διηύθυναν τη χώρα και είχαν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

«Υπάρχει ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η Ελλάδα έχει ένα υβριδικό, ειδικό πρόβλημα λόγω της Τουρκίας», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του. «Τώρα ο χρόνος στις διεθνείς σχέσεις πυκνώνει», συμπλήρωσε επικαλούμενος την πρακτική Τραμπ στη διεθνή σκακιέρα.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος διέψευσε κατηγορηματικά πως βρίσκεται σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά ενώ επανέλαβε τα θερμά του συγχαρητήριά για την εκλογή του κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, επισημαίνοντας πως «είναι μια μεγάλη στιγμή για τη χώρα και μια αναγνώριση των μεγάλων θυσιών του ελληνικού λαού».

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως «θα κριθεί με βάση τα νέα δεδομένα». «Δεν είδα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο μέλλον», ανέφερε ενώ στάθηκε στην ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να είναι η πρώτη δύναμη στον χώρο της Κεντροαριστεράς. «Πηγαίνουμε σε εκλογές καταγραφής δυνάμεων. Δεν πιστεύει κανείς ότι οι πρώτες εκλογές θα δώσουν λύση στη διακυβερνησιμότητα της χώρας» σημείωσε.

Τέλος, για την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για μια «γκροτέσκα» επιτροπή και ανέφερε πως «συνολικά η διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος πρέπει να σέβεται την κοινωνία. Άρα έχουμε την υποχρέωση να διαμορφώσουμε το άρθρο για την ευθύνη των υπουργών σύμφωνα με την απαίτηση της κοινωνίας για θεσμική αξιοπιστία και διαφάνεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ