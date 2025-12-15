Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 28.500 ευρώ μετά από ελέγχους τον Νοέμβριο

Επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 22 εταιρείες και το ύψος των προστίμων κυμαίνεται από 500 έως και 3.000 ευρώ.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 28.500 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποίησε στην αγορά το Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις προστίμων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 22 εταιρείες και το ύψος των προστίμων κυμαίνεται από 500 έως και 3.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιβληθέντα πρόστιμα αφορούν στην εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4177/2013 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικής απόφασης 91354/30.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

