Deutsche Bank: Ρεκόρ κερδών το γ' τρίμηνο - Στα 8 δισ. ευρώ τα έσοδα

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 8,04 δισ. και τα καθαρά κέρδη σε 1,56 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 7,74 δισ. ευρώ και 1,49 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών τα κέρδη και έσοδα τρίτου τριμήνου της Deutsche Bank, χάρη στην ισχυρή πορεία του τμήματος συναλλαγών σταθερού εισοδήματος.

Ειδικότερα, τα έσοδα της μονάδας trading σταθερού εισοδήματος αυξήθηκαν 19% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,48 δισ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων για 2,24 δισ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κόστη διαμορφώθηκαν στα 5,18 δισ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν στα 0,42 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 ενισχύθηκε στο 14,5%, από 13,8% έναν χρόνο νωρίτερα, δείχνοντας περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού.

Τα ισχυρά έσοδα δημιουργούν ευνοϊκό κλίμα ενόψει της Ημέρας Επενδυτών στις 17 Νοεμβρίου, όπου ο διευθύνων σύμβουλος Κρίστιαν Ζέβινγκ θα παρουσιάσει τη νέα στρατηγική πορεία της Deutsche Bank για τα επόμενα χρόνια.

Ο Ζέβινγκ έχει ήδη προαναγγείλει την πρόθεσή του να συνεχίσει την ανάπτυξη του επενδυτικού σκέλους της τράπεζας και να ενισχύσει τις δραστηριότητες με Γερμανούς εταιρικούς πελάτες, μέσα από προσλήψεις ανώτερων τραπεζικών στελεχών.

«Έχουμε θέσει σταθερά θεμέλια για το επόμενο στάδιο της στρατηγικής μας διαδρομής», ανέφερε ο ίδιος στην ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι η τράπεζα παραμένει σε τροχιά επίτευξης του στόχου επιστροφής άνω των 8 δισ. στους μετόχους έως το 2026.