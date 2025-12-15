Eurobank - Travellers Prepaid: Νέα άυλη κάρτα για συναλλαγές με 0% προμήθειες στο εξωτερικό

Η Travellers Prepaid διατίθεται αποκλειστικά μέσω του Eurobank Mobile App, προσφέροντας άμεση και πλήρως ψηφιακή διαδικασία έκδοσης, φόρτισης και διαχείρισης.

Η Eurobank παρουσιάζει την Travellers Prepaid, μια νέα άυλη προπληρωμένη κάρτα που σχεδιάστηκε για να καλύπτει και τις ανάγκες κάθε πελάτη που ταξιδεύει στο εξωτερικό, προσφέροντας ασφαλείς και αξιόπιστες συναλλαγές, 0% προμήθειες στο εξωτερικό, χωρίς χρεώσεις έκδοσης ή φόρτισης, και χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για μετατροπή συναλλάγματος. Η συναλλαγή μετατρέπεται σε ευρώ με βάση την ισχύουσα ισοτιμία κατά την εκκαθάριση.

Η Travellers Prepaid διατίθεται αποκλειστικά μέσω του Eurobank Mobile App, προσφέροντας άμεση και πλήρως ψηφιακή διαδικασία έκδοσης, φόρτισης και διαχείρισης.

Τι προσφέρει η Travellers Prepaid

Με στόχο να διευκολύνει κυρίως τους πελάτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, η Travellers Prepaid:

υποστηρίζει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα με 0% προμήθειες και με εφαρμογή της ισχύουσας ισοτιμίας κατά την εκκαθάριση της συναλλαγής

εκδίδεται και φορτίζεται χωρίς χρεώσεις, τόσο στην αρχική φόρτιση όσο και στις επαναφορτίσεις

είναι άυλη και χρησιμοποιείται μέσω ψηφιακού πορτοφολιού (wallet) σε κινητά τηλέφωνα και smartwatches που υποστηρίζει η Τράπεζα, καθώς και για online αγορές

επιτρέπει πλήρη έλεγχο και παρακολούθηση κινήσεων, υπολοίπου και φόρτισης σε πραγματικό χρόνο

προσφέρει αυξημένη ασφάλεια και έλεγχο προϋπολογισμού, καθώς:

έχει όριο υπολοίπου έως €2.000, με δυνατότητα έως πέντε φορτίσεων ανά ημέρα

δεν επιτρέπει αναλήψεις από ΑΤΜ

γίνεται δεκτή σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, όπως εστιατόρια, καταστήματα λιανικής, υπηρεσίες και online αγορές σε ξένο νόμισμα, με εξαίρεση ορισμένες ειδικές κατηγορίες εμπόρων που δεν υποστηρίζονται.

Στοχευμένο στις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών

Η αυξανόμενη προτίμηση των ταξιδιωτών στις άυλες κάρτες έχει εντείνει τη ζήτηση για αξιόπιστες, οικονομικές και απλές λύσεις πληρωμών στο εξωτερικό. Η Travellers Prepaid ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, παρέχοντας μια πρακτική, οικονομικά συμφέρουσα και ασφαλή επιλογή για συναλλαγές, με 0% προμήθειες, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Travellers Prepaid, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Eurobank στο Travellers Prepaid.