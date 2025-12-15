Απώλειες για τις μετοχές άμυνας μετά την αλλαγή πλεύσης Ζελένσκι για ένταξη στο NATO

Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense καταγράφει απώλειες άνω του 0,2% τη Δευτέρα.

Απώλειες καταγράφουν οι μετοχές στον κλάδο της άμυνας τη Δευτέρα, καθώς οι συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία που θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία πήραν νέα τροπή.

Σύμφωνα με το CNBC, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τον μακροπρόθεσμο στόχο της να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, σε αντάλλαγμα για εναλλακτικές εγγυήσεις ασφάλειας που θα την προστατεύουν από τη Ρωσία.

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι απίθανη, δεδομένης της αντίθεσης ορισμένων μελών, αλλά η ανακοίνωση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή πολιτικής από την Ουκρανία.

Στη Γερμανία, στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, η Rheinmetall, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής όπλων, σημειώνει πτώση 2,7%. Η Hensoldt υποχωρεί 1,85%, ενώ η κατασκευάστρια αρμάτων μάχης Renk διολισθαίνει κατά σχεδόν 2,9%.

Επιπλέον, η σουηδική κατασκευάστρια μαχητικών αεροσκαφών Saab χάνει επίσης 1,4% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense καταγράφει απώλειες άνω του 0,2% τη Δευτέρα. Από την αρχή του έτους έχει σημειώσει άνοδο άνω του 50%.

Η πρόταση του Ζελένσκι να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ έγινε κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τους Αμερικανούς αξιωματούχους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίες συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα.

Το Κίεβο επιδιώκει τώρα ξεχωριστές εγγυήσεις ασφάλειας από τη Δύση, τις οποίες θεωρεί ζωτικής σημασίας για οποιαδήποτε διαρκή εκεχειρία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε συζήτηση μέσω WhatsApp με δημοσιογράφους την Κυριακή ότι τέτοιες εγγυήσεις ασφάλειας θα «παρέχουν την ευκαιρία να αποτραπεί μια νέα έκρηξη ρωσικής επιθετικότητας».

Η Ρωσία παραμένει σταθερή στην αντίθεσή της σε οποιαδήποτε ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.