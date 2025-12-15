2025: Η χρονιά που «ξεμπλόκαρε» το μέλλον της Regency

Δυνατή ανάπτυξη, εκκίνηση του Project Voria και νέα εποχή για τον κλάδο των Integrated Resorts.

Το 2025 εξελίχθηκε σε μια καθοριστική χρονιά για τον Όμιλο Regency Entertainment, συνδυάζοντας ισχυρή οργανική ανάπτυξη με τη θεσμική και επιχειρησιακή ωρίμανση ενός έργου-τομή για ολόκληρη την Αττική: το Project Voria, τη μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι.

Μια επένδυση που καθυστερούσε επί χρόνια, πλέον εισέρχεται σε πλήρη τροχιά υλοποίησης με στελέχη του Ομίλου, σε πρόσφατη δημοσιογραφική ενημέρωση, να τονίζουν χαρακτηριστικά ότι «το 2025 είναι η χρονιά που ξεκλειδώνει το μέλλον της Regency» ενώ σύντομα αναμένεται να γίνει και η υπογραφή ανάθεσης του έργου. Η διοίκηση ήδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την ΜΕΤΚΑ η οποία κάνει τις πρόδρομες εργασίες για την υλοποίηση του έργου.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη το συνολικό GGR του Ομίλου για το 2025 εκτιμάται στα 164,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 8%. Το Regency Casino Thessaloniki αναμένεται να κλείσει τη χρονιά στα 87 εκατ. ευρώ, ενώ το Regency Casino Mont Parnes θα πλησιάσει τα 78 εκατ. ευρώ, επίσης αυξημένα κατά περίπου 8%. Όπως επισημάνθηκε, η ομαλή πορεία της εορταστικής περιόδου –παραδοσιακά κομβικής για τον κλάδο– ενισχύει την πεποίθηση ότι το 2025 θα ολοκληρωθεί με σημαντική άνοδο.

Project Voria – Η μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση στα βόρεια προάστια εδώ και δεκαετίες

Η θεσμική ωρίμανση του έργου αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη εξέλιξη της χρονιάς. Μετά την ολοκλήρωση των κύριων αδειοδοτήσεων και τη διευθέτηση όλων των γραφειοκρατικών ζητημάτων, ξεκίνησαν ήδη οι πρόδρομες εργασίες κατασκευής – εκσκαφές, αντιστηρίξεις και θεμελίωση – από τη ΜΕΤΚΑ, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη υλοποίησης του έργου.

Το Voria είναι μια επένδυση συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί κατά 60% μέσω τραπεζικού δανεισμού και κατά 40% από ίδια κεφάλαια των επενδυτών.

Προβλέπονται: ξενοδοχείο 5 αστέρων, πληθώρα επιλογών εστίασης και ψυχαγωγίας, χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων και events, σύγχρονο καζίνο, πολυλειτουργικές υποδομές φιλοξενίας και αναψυχής.

Η λειτουργία του συγκροτήματος τοποθετείται χρονικά στον Μάιο του 2028

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα και στην αρμονική ένταξη στο τοπίο, με περισσότερα από 17 στρέμματα πρασίνου, ενώ 25 από τα συνολικά 50 στρέμματα του οικοπέδου παραχωρούνται στον Δήμο Αμαρουσίου για κοινωφελείς χρήσεις. Επιπλέον, ο φορέας της επένδυσης θα χρηματοδοτήσει σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την κίνηση στις λεωφόρους Κηφισίας και Σπ. Λούη.

Στελέχη της εταιρείας επεσήμαναν ότι το έργο θα δημιουργήσει 1.750 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ έχει και χαρακτήρα Δημοσίου Συμφέροντος, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΕΤΑΔ κατέχει το 49% του φορέα της επένδυσης.

Διεθνής συνεργασία στον ορίζοντα

Ήδη βρίσκονται σε ώριμο στάδιο οι συζητήσεις για να αναλάβει το ξενοδοχείο διεθνής hotel operator υψηλού κύρους, δημιουργώντας ένα προορισμό που θα φέρει διεθνή πρότυπα φιλοξενίας στα βόρεια προάστια.

North Star – Καμία αλλαγή στη δομή και στη λειτουργία

Με την αποχώρηση της Intralot, η μόνη μεταβολή ήταν η είσοδος της Intracom Ventures στην Karenia Enterprises με ποσοστό 25%. Όπως διευκρινίστηκε στη συνάντηση, η αλλαγή αφορά αποκλειστικά το επίπεδο των μετόχων της Karenia και δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη North Star, τη διοίκηση ή τη λειτουργία της.

Η Regency συνεχίζει να κατέχει το 70% της Athens Resort Casino, ενώ το σχήμα της επένδυσης στο Voria και η υλοποίηση του έργου παραμένουν απολύτως σταθερά και απρόσκοπτα.

Η επόμενη μέρα για το Mont Parnes – Αποκατάσταση και απόδοση στο Δημόσιο

Μετά τη λειτουργία του νέου συγκροτήματος στο Μαρούσι, ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται –όπως προβλέπεται από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα– να προχωρήσει:

στην ανακατασκευή του Πύργου Μυλωνά,

στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου,

με εκτιμώμενο κόστος 19 εκατ. ευρώ, εξ ολοκλήρου καλυπτόμενο από τον επενδυτή.

Παράλληλα, για πέντε χρόνια θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση:του Τελεφερίκ, της προστασίας και συντήρησης του Εθνικού Δρυμού, με συνολική δαπάνη 8,7 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το συγκρότημα θα αποδοθεί στην ΕΤΑΔ και στο Ελληνικό Δημόσιο προς αξιοποίηση.

Integrated Resorts – Η νέα στρατηγική κατεύθυνση της αγοράς

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, στελέχη της Regency σημείωσαν ότι ο κλάδος των επίγειων καζίνο διεθνώς κινείται σταθερά προς το μοντέλο των Integrated Resorts (IRCs): πολυδιάστατες εγκαταστάσεις που συνδυάζουν φιλοξενία, ψυχαγωγία, συνεδριακές λειτουργίες, εστίαση και καζίνο σε ενιαίο προορισμό.

Αυτή είναι και η κεντρική κατεύθυνση της ΕΕΕΠ στο νέο καθεστώς αδειοδοτήσεων – κατεύθυνση που υπηρετείται τόσο με το Voria όσο και με την ανάπτυξη στο Ελληνικό.

Το Regency Casino Thessaloniki ήταν από τα πρώτα στην Ελλάδα που υλοποίησαν αυτό το φιλοσοφικό μοντέλο: καζίνο, πέντε εστιατόρια και bars, δύο venues (Vergina Theatro και The Piazza) και το ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki, με σταθερές επενδύσεις εκσυγχρονισμού.

Ο Όμιλος Regency – Επενδυτική συνέπεια, απασχόληση και κοινωνική υπευθυνότητα

Τα τελευταία πέντε χρόνια ο Όμιλος έχει επενδύσει πάνω από 43 εκατ. ευρώ σε αναβαθμίσεις εξοπλισμού, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση χώρων.

Παράλληλα:

Είναι απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και συνεργάτες.

Συνεισφέρει κατά μέσο όρο 65 εκατ. ευρώ ετησίως σε φόρους, εισφορές και τέλη.

Διατηρεί 2.000 σταθερές θέσεις εργασίας εδώ και τρεις δεκαετίες, με πλήρη εργασιακή και ασφαλιστική κάλυψη.

Επενδύει διαρκώς στην εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού.

Υλοποιεί σημαντικές δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε κοινωνική συνοχή, περιβάλλον, ευάλωτες ομάδες, πολιτισμό και αθλητισμό.

Ένα έτος που ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον

Όπως ανέφεραν τα στελέχη της Regency στη συνάντηση, «το 2025 δεν ήταν απλώς μια καλή χρονιά· ήταν το σημείο μηδέν ενός νέου κύκλου ανάπτυξης». Με τα οικονομικά μεγέθη ενισχυμένα, το Project Voria σε πλήρη εξέλιξη, το νέο καθεστώς Integrated Resorts να διαμορφώνει το αύριο του κλάδου και με επενδύσεις που αγγίζουν όλα τα επίπεδα λειτουργίας, ο Όμιλος εισέρχεται σε μια εποχή σταθερής προοπτικής και στρατηγικής ωρίμανσης.