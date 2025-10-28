Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πριν από Fed και ΕΚΤ

Υποχώρησαν από τα επίπεδα ρεκόρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Με ήπιες απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να στρέφεται στις συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών (Fed, ΕΚΤ) και κυρίως σε αυτή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε μικρές απώλειες 0,25% στις 575,60 μονάδες, καθώς το σύνολο των επιμέρους κλάδων βρέθηκε σε αρνητικό έδαφος. Ο δείκτης Eurostoxx 50 υποχωρεί κατά 0,12% στις 5.704,35 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έχασε 0,12% στις 24.278 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε απώλειες 0,27% στις 8.216 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 σημείωσε κέρδη 0,44% στις 9.696 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κέρισε 0,51% και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 43.128 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 κατέγραψε άνοδο 0,54% και διαπραγματεύεται στις 16.087 μονάδες.

Στα ταμπλό, ράλι άνω του 20% σημείωσε η μετοχή της Nokia, μετά την ανακοίνωση της εισόδου της Nvidia στο μετοχικό κεφάλαιο της φινλανδικής εταιρείας μέσω αγοράς νέων μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων. Nvidia και Nokia σύναψαν συμφωνία για στρατηγική συνεργασία στην ανάπτυξη τεχνολογίας 6G στην κινητή τηλεφωνία, ενώ στο πλαίσιο του deal θα εκδοθούν 166 εκατομμύρια νέες μετοχές της Nokia που θα αποκτήσει η κορυφαία εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση στον κόσμο.

Στον αντίποδα, απώλειες άνω του 4% σημείωσε η μετοχή της Novartis, καθώς οι επιδόσεις της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας στο προηγούμενο τρίμηνο δεν κατάφεραν να υπερβούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση των καθαρών κερδών κατά 25% στα 3,9 δισ. δολάρια για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, τη στιγμή που αναλυτές σε έρευνα της LSEG ανέμεναν καθαρά κέρδη ύψους 4,4 δισ. δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, πτώση 3,5% σημείωσε και ο τίτλος της BNP Paribas, καθώς τα έσοδα του γαλλικού χρηματοπιστωτικού κολοσσού στο γ' τρίμηνο ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η οποία την Τετάρτη θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της για τη νομισματική πολιτική. Η αγορά αναμένει μείωση των βασικών επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης, σενάριο που συγκεντρώνει πιθανότητα 96%, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν ακόμα σε ένα σήμα από τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκιά της και κατά την συνεδρίαση του του Δεκεμβρίου, δεδομένων των ανησυχιών για την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται την Πέμπτη και η κατ' ιδίαν συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), με τους προέδρους των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη να εμφανίζονται με διαλλακτική διάθεση πριν τις κρίσιμες συνομιλίες για το εμπόριο, ενώ η αγορά αναμένει μία συμφωνία που θα τερματίσει τις εντάσεις γύρω από το μέτωπο των δασμών και του περιορισμού στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα.