Η Nvidia «μπαίνει» με 1 δισ. δολάρια στη Nokia

Η Nvidia «μπαίνει» με 1 δισ. δολάρια στη Nokia
Μερίδιο στην Nokia αποκτά η Nvidia, καθώς ο αμερικανικός κολοσσός θα κάνει δικές του νέες μετοχές της εταιρείας φινλανδικής εταιρείας αξίας 1 δισ. δολαρίων.

Πιο αναλυτικά, Nvidia και Nokia σύναψαν συμφωνία για στρατηγική συνεργασία στην ανάπτυξη τεχνολογίας 6G στην κινητή τηλεφωνία, ενώ στο πλαίσιο του deal θα εκδοθούν 166 εκατομμύρια νέες μετοχές της Nokia που θα αποκτήσει η κορυφαία εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση στον κόσμο.

Η Nokia δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να χρηματοδοτήσει τα σχέδιά της για την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλους εταιρικούς σκοπούς.

Nvidia
Nokia
