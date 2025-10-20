Τράπεζα Πειραιώς: Αγορά 765.490 ιδίων μετοχών έναντι 5,66 εκατ. ευρώ

Στην απόκτηση 765.490 ιδίων μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το διάστημα 13/10/2025 – 15/10/2025 με μέση τιμή κτήσης 7,396528 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 5.661.968,40 ευρώ προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Στην απόκτηση 765.490 ιδίων μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το διάστημα 13/10/2025 – 15/10/2025 με μέση τιμή κτήσης 7,396528 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 5.661.968,40 ευρώ προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Εταιρεία ολοκλήρωσε το Αρχικό Σκέλος του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 4.394.608 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,35% του καταβεβλημένου - κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε το Πρόγραμμα - μετοχικού κεφαλαίου.