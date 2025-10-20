Πολιτική | Διεθνή

Λιθουανός ΥΠΕΞ: Ο Πούτιν δεν είναι ευπρόσδεκτος σε καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λιθουανός ΥΠΕΞ: Ο Πούτιν δεν είναι ευπρόσδεκτος σε καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
«Η μόνη θέση που υπάρχει για τον Πούτιν στην Ευρώπη είναι στη Χάγη, ενώπιον του δικαστηρίου, σε καμία από τις πρωτεύουσές μας», σημείωσε ο Λιθουανός ΥΠΕΞ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει καμία θέση σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπούντρις, αναφερόμενος σε πιθανή συνάντηση του Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

«Η μόνη θέση που υπάρχει για τον Πούτιν στην Ευρώπη είναι στη Χάγη, ενώπιον του δικαστηρίου, σε καμία από τις πρωτεύουσές μας», σημείωσε ο Λιθουανός ΥΠΕΞ πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΝΦΙΑ 2026: Oι αλλαγές, οι εκπτώσεις, οι δόσεις - Πότε θα έρθει ο νέος λογαριασμός σε 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

Ανελκυστήρες: «Φάκα» για τα «μαύρα» η πιστοποίηση των ασανσέρ

Μέσος μισθός: Στον πάτο της ευρωπαϊκής κατάταξης οι ελληνικές περιφέρειες - Μας πέρασαν και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης

tags:
Λιθουανία
Ρωσία
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ευρωπαϊκή Ένωση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider