Λιθουανός ΥΠΕΞ: Ο Πούτιν δεν είναι ευπρόσδεκτος σε καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει καμία θέση σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπούντρις, αναφερόμενος σε πιθανή συνάντηση του Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

«Η μόνη θέση που υπάρχει για τον Πούτιν στην Ευρώπη είναι στη Χάγη, ενώπιον του δικαστηρίου, σε καμία από τις πρωτεύουσές μας», σημείωσε ο Λιθουανός ΥΠΕΞ πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.