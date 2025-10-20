Η Γαλλία απαγόρευσε εξαγωγή μοσχαριών, ενώ στην Ελλάδα η ζήτηση για εκτροφή αναθερμαίνεται!

Την αναστολή των εξαγωγών ζώντων βοοειδών από την Γαλλία προκαλεί η έξαρση της οζώδους δερματίδας (LSD). Πρόκειται για ζωονόσο, δηλαδή δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά προσβάλει τα βοοειδή.

Με την τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος στα ύψη σε ολόκληρη την Ευρώπη, η αγορά δέχτηκε ένα νέο χτύπημα: Την αναστολή των εξαγωγών ζώντων βοοειδών από την Γαλλία λόγω οζώδους δερματίδας (LSD). Τι είναι πάλι τούτο, θα αναρωτηθεί κάποιος που τον τελευταίο χρόνο, έμαθε για την πανώλη και την ευλογιά στα μικρά μηρυκαστικά και τώρα πρέπει να προσθέσει στις γνώσεις του τις νόσους που προσβάλουν τα μεγαλύτερα ζώα.

Η οζώδης δερματίτιδα, είναι ζωονόσος, δηλαδή δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, που προσβάλει τα βοοειδή. Η ασθένεια μεταδίδεται με τα έντομα, προκαλεί φουσκάλες στο δέρμα τους κι έχει σημαντική επίπτωση στην παραγωγή γάλακτος και κρέατος. Ήταν εντοπισμένη στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, αλλά τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και συγκεκριμένα στην Σαρδηνία τον περασμένο Ιούνιο. Στη συνέχεια, εντοπίστηκε σε Γαλλία και πολύ πρόσφατα στην Ισπανία. Ο αποκλεισμός των κοπαδιών και διακίνησης ζωοτροφών σε ακτίνα 30 χλμ από το εντοπισμένο κρούσμα, όπως ακριβώς με την ευλογιά σε εμάς, είναι τα μέτρα που λαμβάνονται άμεσα.

Περιοριστικά μέτρα μετακίνησης ζώων

Στην περίπτωση της Γαλλίας, η οποία είναι κορυφαία παγκόσμια δύναμη στην εκτροφή μοσχαριών και βοδιών, η κινητοποίηση ήταν άμεση και αυστηρή, φτάνοντας μέχρι την τροποποίηση διαδρομών του ονομαστού Ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας λίγες μόλις ημέρες μετά τον εντοπισμό κρούσματος στην περιοχή

Δυστυχώς, η ασθένεια δεν σταμάτησε την μετάδοσή της εντός και εκτός συνόρων. Σύμφωνα με το Reuters, ειδικοί υποπτεύονται, διότι ακόμη το θέμα ερευνάται, ότι τα κρούσματα που εμφανίστηκαν πριν λίγες ημέρες επί Ισπανικού εδάφους, έχουν γαλλική ρίζα.

Την προηγούμενη Παρασκευή, η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Annie Genevard, σε επίσκεψη σε πληγείσες περιοχές, ανακοίνωσε μάλλον απρόσμενα, ότι σταματούν οι εξαγωγές ζώντων βοοειδών από την Γαλλία, μέτρο με άμεση εφαρμογή και διάρκεια μέχρι τουλάχιστον τις 4 Νοεμβρίου. Η αγορά σε Γαλλία αλλά και Ευρώπη δεν έχει ακόμη προλάβει να αντιδράσει.

Με το βλέμμα στραμμένο στο καλό όνομα της Γαλλίας

Θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι η Γαλλία, θα κάνει κάθε τι δυνατό να διατηρήσει την φήμη της σαν η κορυφαία παραγωγός μοσχαρίσιου κρέατος, μιας τέχνης, κουλτούρας, υποδομών αλλά και γνώσης που έχουν συσσωρευτεί στη χώρα αυτή εδώ και δεκαετίες.

Απαντώντας, η υπουργός Genevard δήλωσε ότι γνωρίζει τις οικονομικές συνέπειες του κλεισίματος των συνόρων για τα ζωντανά βοοειδή. Προειδοποίησε ότι η συμμόρφωση με τα μέτρα θα παρακολουθείται αυστηρά. «Η μεταφορά ζώων είναι η αιτία της εξάπλωσης της νόσου στη Γαλλία. Αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα για την προστασία του δικού μας κτηνοτροφικού τομέα και για να καθησυχάσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας» υπογράμμισε.

Στην Ελλάδα, πολλοί ψάχνουν για μοσχάρια να στήσουν εκτροφές

Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στην Εσπερία, στην χώρα μας πνέει, ως συνήθως, άλλος άνεμος: οι πάντες (καθ’ υπερβολήν) θέλουν ξαφνικά να εκτρέψουν μοσχάρια αλλά δεν μπορούν! Βλέποντας τις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος να κάνουν ράλι το τελευταίο διάστημα, αλλά και τους ίδιους τους αγρότες να έχουν διαθέσιμο χρόνο αφού οι καλλιέργειες δεν πάνε καλά, πολλοί είναι αυτοί που “ψάχτηκαν” να αγοράσουν ένα ή δύο μοσχάρια για εκτροφή κι εν συνεχεία πώληση.

Κάποιοι από αυτούς, είχαν στο παρελθόν τέτοιες μικρές εκτροφές, με τις οποίες συμπλήρωναν το εισόδημά τους ή εκμεταλλευόντουσαν μη εμπορεύσιμες ζωοτροφές που παρήγαγαν οι ίδιοι ή και υπόλοιπα καλλιεργειών όπως πατάτες, καρότα, ή άλλα υποπροϊόντα. Οι συνθήκες σταβλισμού των ζώων δεν ήταν καλές και οι κατασκευές πρόχειρες. Οι περισσότεροι τα εγκατέλειψαν πριν λίγα χρόνια, όταν επιτέλους το Ελληνικό γκουβέρνο αποφάσισε ότι πρέπει ο σταβλισμός των ζώων να γίνει αντάξιος του Ευρωπαϊκού εν έτει 2025.

Μετά από επί μακρόν πισωγυρίσματα, τελικά σχηματίστηκε σχέδιο αδειοδότησης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (ναι καλά καταλάβατε, μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα σχετικό) και αδειοδοτήθηκαν (με υποχωρήσεις) οι κτηνοτροφικές μονάδες μικρές και μεγάλες. Όλοι αυτοί οι μικροί που είχαν αυτοσχέδιους υποτυπώδεις στάβλους γύρω γύρω από τα χωριά για να είναι εύκολα προσβάσιμοι, τα εγκατέλειψαν. Επιπλέον, τα βοοειδή, έχουν «διαβατήριο» είναι καταγεγραμμένα και είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεις ελεύθερα ζώα. Άρα υπάρχουν σοβαρά εμπόδια για κάποιον να αγοράσει 2 ή 3 μικρά μοσχαράκια και να τα εκτρέψει τώρα που οι τιμές είναι στα ύψη.

Εισαγωγείς ζώντων ζώων, κυρίως από τις Βαλκανικές χώρες που είναι και πολύ φθηνότερες, μας είπαν ότι η ζήτηση για νεαρά ζώα στην Ελλάδα είναι ισχυρή εδώ και καιρό, αλλά δεν βρίσκονται ούτε εύκολα, ούτε σε καλές τιμές. «Εάν δεν το κλείσεις επί τόπου, έρχεται ο άλλος δίνει 10 ή 20 λεπτά του ευρώ παραπάνω το κιλό, το πήρε, το φόρτωσε κι έφυγε».

Δημιουργούνται άραγε συνθήκες ανάκαμψης της βοοτροφίας;

Η εκτροφή βοοειδών στην Ελλάδα δεν ήταν ποτέ στα καλύτερά της. Ο βαθμός αυτάρκειας έφτασε στα καλύτερά του στο 20+%, νούμερο που περιλαμβάνει και τα εισαχθέντα από το εξωτερικό και μεγαλωμένα εδώ ζώα. Στο ενδιάμεσο έγινε όμως μια μικρή επανάσταση στην ζήτηση. Η επέλαση της γαστρονομίας, είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η πληροφόρηση του καταναλωτή και να αυξηθεί πολύ ο αριθμός αυτών που έψαχναν να βρουν κάτι εκλεκτό. Άλλωστε με την τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος να είναι πάντοτε υψηλότερη από τα υπόλοιπα, ήταν λογικό ο καταναλωτής να έχει επιπλέον απαιτήσεις.

Οι συμπεριφορές αυτές έφεραν μια “άνοιξη” στην Ελληνική βοοτροφία, χωρίς όμως να κάνει την μεγάλη διαφορά. Κρεοπωλεία διατυμπανούσαν όταν είχαν κρέατα ελληνικής εκτροφής. Συνταγές με κρεατοσκευάσματα από μοσχάρι αλλά και βουβάλι, κατέβηκαν από την Βόρειο Ελλάδα μέχρι την μεγάλη αγορά της Αθήνας και την τουριστική αγορά των νησιών. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών η εντοπιότητα και η Ελληνικότητα.

Είναι άγνωστο ακόμη, τι επιπτώσεις θα έχει στην κατανάλωση και τα πρότυπά της η πρωτοφανής ακρίβεια που έχει ξεσπάσει στα ράφια του σούπερ μάρκετ και τα τραπέζια της εστίασης. Πάντως φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί ένα κάποιο γόνιμο έδαφος για τα Ελληνικής παραγωγής κρέατα εν γένει. Να η ευκαιρία λοιπόν, ή αλλιώς θάνατός σου η ζωή μου. Θα μπορέσει η ελληνική κτηνοτροφία να καλύψει ένα σημαντικό μέρος από το κενό που πιθανόν είναι διατεθειμένο να αφήσει το εισαγόμενο κρέας;