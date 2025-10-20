Κίνα: Σε χαμηλό έτους η ανάπτυξη στο γ' τρίμηνο - Στο 4,8%

Ο κυριότερος δείκτης της κατανάλωσης, η αύξηση των λιανικών πωλήσεων, παρουσίασε βραδεία άνοδο τον Σεπτέμβριο (+3% σε ετήσια βάση), σε χαμηλό 11 μηνών (από Νοέμβριο 2024).

Σε χαμηλό έτους επιβράδυνε η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας στο τρίτο τρίμηνο, με φόντο την παρατεινόμενη, πολυετή κρίση στον τομέα των ακινήτων.

Ειδικότερα, η άνοδος του ΑΕΠ της Κίνας στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου χαμήλωσε ταχύτητα στο 4,8% σε ετήσια βάση, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (+5,2%).

Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης αναμένεται να συνεχιστούν το τέταρτο τρίμηνο, προβλέπει ο Τζιγουέι Τζανγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management, εκτιμώντας πως αιτία «συναγερμού» αποτελεί η επιβράδυνση των επενδύσεων.

Η κινεζική οικονομία δυσκολεύεται να ξεπεράσει την μακρά κρίση των ακινήτων, που βαραίνει τα οικονομικά τοπικών συνεταιρισμών και πλήττει την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών, εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων με τις ΗΠΑ για το εμπόριο.

Ενθαρρυντική ήταν η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 6,5% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, κατά την υπηρεσία, με ρυθμό αρκετά πιο ταχύ από ό,τι προέβλεπαν αναλυτές (5%).

«Η εθνική οικονομία αντιστάθηκε στην πίεση και συνέχισε (...) τη σταθερή πρόοδο», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.