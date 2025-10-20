Τουφάν Ερχιουρμάν: Ποιος είναι ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων

Νέα σελίδα γύρισε στα Κατεχόμενα μετά την εκλογική ήττα του εκλεκτού του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ερσίν Τατάρ και την επικράτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν

Νέα σελίδα γύρισε στα Κατεχόμενα μετά την εκλογική ήττα του εκλεκτού του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ερσίν Τατάρ και την επικράτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν. Η σαρωτική νίκη του Ερχιουρμάν δημιουργεί νέα δεδομένα στο Κυπριακό και επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών, αν και ταυτόχρονα εγείρει προβληματισμό στην Κύπρο λόγω των όσων έχει δηλώσει κατά καιρούς.

Αν και κρίνεται πολύ θετική εξέλιξη η απομάκρυνση του Ερσίν Τατάρ, ο Ερχιουρμάν δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στο Κυπριακό στις δηλώσεις του, ενώ ευχαρίστησε τον Σερντάρ Ντενκτάς, κάνοντας ξεκάθαρο ότι τον έχουν υποστηρίξει οι δυνάμεις οι οποίες είναι κατηγορηματικά ενάντια στη λύση ομοσπονδίας. Όπως άλλωστε παραδέχθηκε και ο ίδιος, το 63% δεν είναι το όλο δικό του, αλλά και ενός μέρους της Δεξιάς του Τατάρ.

Παράλληλα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η «εξωτερική πολιτική» θα ασκείται σε στενή διαβούλευση με την Άγκυρα και όπως και οι προηγούμενοι Τ/κ ηγέτες, θα εργαστεί σε συνεννόηση με τον Ερντογάν. Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ, και τον Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για τα συγχαρητήριά τους.

Ο 55χρονος νομικός, σε αντίθεση με τον Τατάρ που μιλούσε για δύο κράτη, προκρίνει τη λύση μιας ομοσπονδίας. Τονίζει βέβαια «οι καλές σχέσεις με την Τουρκία είναι σημαντικές για εμάς, είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό το λέω πάντα. Μέχρι σήμερα δεν τέθηκε ποτέ το ζήτημα του καθορισμού της εξωτερικής πολιτικής που αφορά του Κυπριακό δίχως να υπάρχει η διαβούλευση με την Τουρκία και στη δική μου περίοδο δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα».

Προκρίνει όμως ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Σύμφωνα με το Reader, επισημαίνει πως οι Τουρκοκύπριοι είναι ιδρυτικοί εταίροι και πρέπει να έχουν 6 κοινές εξουσίες στο ομόσπονδο κράτος:

Ασφάλεια Ενέργεια Υδρογονάνθρακες Θαλάσσιες δικαιοδοσίες Εμπορικοί δρόμοι Ιθαγένεια

Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν

Ο Ερχιουρμάν, ο οποίος δεν υιοθετεί τη λύση των δύο κρατών στο Κυπριακό και τάσσεται υπέρ των διαπραγματεύσεων για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 11 Σεπτεμβρίου του 1970. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας και στη συνέχεια απέκτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο. Μεταξύ 2008 και 2010 ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού.

Μάλιστα, από το 1999 ως το 2004 εργάστηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας θέτοντας στόχο τη θεσμοθέτηση του συνηγόρου του πολίτη στην Τουρκία. Παράλληλα, εξελέγη βουλευτής στις εκλογές στο ψευδοκράτος το 2013 με το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα. Αξίζει να σημειωθεί πως υπήρξε αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος από το 2016.

Ο Ερχιουρμάνδιορίστηκε «πρωθυπουργός» στα Κατεχόμενα τον Ιανουάριο του 2018, έπειτα από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιανουαρίου 2018, στις οποίες επανεξελέγη βουλευτής. Στις 19 Ιανουαρίου 2018 σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού αποτελούμενη από το κόμμα του και το Λαϊκό Κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση συνασπισμού διαλύθηκε στις 9 Μαΐου 2019 και διάδοχος του υπήρξε ο Ερσίν Τατάρ, που αργότερα έγινε και «πρόεδρος» του ψευδοκράτους.