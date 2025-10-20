Τουρισμός: Αυξάνει η off season ζήτηση και στα Airbnb

Την στροφή των τουριστών στους shoulders months επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία των βραχυχρόνιων μισθώσεων - Οι επιδόσεις του Σεπτεμβρίου.

Την τάση απομάκρυνσης από τους θερμότερους μήνες της σεζόν και τη στροφή στους αποκαλούμενους «shoulders months» φαίνεται να ακολουθεί και η βραχυχρόνια μίσθωση στη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο δε οι κρατήσεις τον Σεπτέμβριο καταγράφονται αυξημένες διατηρώντας μάλιστα, μέχρι και σήμερα την δυναμική τους.

Το παραπάνω προκύπτει από την νέα ανάλυση της Airdna σύμφωνα με την οποία το μερίδιο της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα εμφανίζεται αυξημένο κατά τους μήνες εκτός υψηλής σεζόν, ενώ βαίνει ελαφρώς μειούμενο κατά την high season. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η αγορά της Αθήνας όπου η ζήτηση κατά τους shoulder months αυξήθηκε από 39% το 2019 σε 41% το 2024, ενώ το μερίδιο του καλοκαιριού μειώθηκε από 51% σε 50%. Κατά την περίοδο του χειμώνα ωστόσο η ζήτηση δείχνει να παραμένει σταθερή, φτάνοντας το 29%. Κατά την προηγούμενη χρονιά δε το μερίδιο της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων στην πρωτεύουσα φάνηκε να ενισχύεται όχι μόνο κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου αλλά και το διάστημα μεταξύ Μαρτίου - Μαίου.

Ανοδικά ο Σεπτέμβριος

Η τάση φαίνεται να συνεχίζεται και φέτος με τα νούμερα του Σεπτεμβρίου να μαρτυρούν αύξηση της τάξης του 4,3% στην ζήτηση για διαμονές στην Ελλάδα και αντίστοιχα αύξηση κατά 3,9% στην προσφορά καταλυμάτων τέτοιου τύπου.

Σε επίπεδο πληροτήτων βέβαια καταγράφηκε οριακή πτώση (-0,4%) κυρίως λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας, με την συνολική απόδοση όμως να παραμένει υψηλή, σε συνέχεια της ανοδικής πορείας της ζήτησης για παραθαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τέλος μείωση 4% σε ετήσια βάση παρατηρήθηκε τον ίδιο μήνα στην μέση ημερήσια τιμή (ADR) η οποία διαμορφώθηκε στα 169 ευρώ ενώ πτωτικά κατά 2% κινήθηκε και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) φτάνοντας τα 100 ευρώ.

Πέρα από την Αθήνα βέβαια, που η υστέρηση κατά τους θερινούς μήνες είναι λογική, σημάδια ενίσχυσης της κίνησης κατά τους shoulders months εμφανίζει και η Ρόδος, η οποία συγκαταλέγεται στους κατεξοχήν δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας. Η ζήτηση κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων μηνών αυξήθηκε το 2024, ενώ το μερίδιο του καλοκαιριού μειώθηκε οριακά σε 50%. Αν και ο χειμώνας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο το 9-11% των ετήσιων διαμονών, η τάση δείχνει ότι οι επισκέπτες επεκτείνουν τα ταξίδια τους πέρα από τους μήνες αιχμής.

Απομακρύνονται από τον Αύγουστο οι τουρίστες

«Η συμπεριφορά των επισκεπτών δείχνει να αλλάζει τα τελευταία χρόνια με περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν να επισκέπτονται την Ελλάδα εκτός της περιόδου αιχμής. Στην προκειμένη περίπτωση, η περίοδος αυτή αφορά τους μήνες Μάρτιο έως Μάιο και Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο» επισημαίνει χαρακτηριστικά στην ανάλυση της η Airdna. Αποδίδει δε την στροφή αυτή στις κλιματικές αλλαγές και τους συχνούς καύσωνες του καλοκαιριού αλλά και στις αυξημένες τιμές κατά το peak της σεζόν.

Από την εξίσωση δεν λείπει βέβαια και ο συνωστισμός του καλοκαιριού που ωθεί τους τουρίστες σε περιόδους με χαμηλότερη ζήτηση. «Το ηπιότερο κλίμα, οι χαμηλότερες τιμές και η μειωμένη κίνηση συμβάλλουν στη μεγαλύτερη ισορροπία της ζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μια εξέλιξη που ωφελεί τόσο τους αστικούς όσο και τους παραθεριστικούς προορισμούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σταθερή η ανάπτυξη στην Ευρώπη

Σε κάθε περίπτωση βέβαια οι επιδόσεις της Ελλάδας συμβαδίζουν με αυτές της υπόλοιπης Ευρώπης όπου η ανάπτυξη συνεχίζεται καθώς οι ρυθμιστικές πιέσεις αυξάνουν. Κι αυτό γιατί οι περιορισμοί που αρχίζουν να ισχύουν σταδιακά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες περιορίζουν την προσφορά αυξάνοντας στο τέλος της ημέρας την πληρότητα στα καταλύματα τέτοιου τύπου.

Σύμφωνα με την Airdna τον Σεπτέμβριο στην Ευρώπη οι καταχωρίσεις αυξήθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 4 εκατομμύρια καταλύματα με την ανάπτυξη να παραμένει σταθερή στο 3,6% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και τις συνολικές διανυκτερεύσεις να αγγίξουν τα 46 εκατ.