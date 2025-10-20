Black Friday και Cyber Monday: Πότε έρχονται - Συμβουλές για να βγείτε κερδισμένοι

Στις 28 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η φετινή Black Friday ενώ ακολουθεί την 1η Δεκεμβρίου το διαδικτυακό της ισοδύναμο η Cyber Monday.

Στις 28 Νοεμβρίου 2025, την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου ως είθισται, θα πραγματοποιηθεί η φετινή Black Friday η ημέρα που πολλοί καταναλωτές περιμένουν για να αποκτήσουν προϊόντα με προνομιακές εκπτώσεις.

Επιπλέον, η επόμενη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου γνωστή και ως Cyber Monday αποτελεί το διαδικτυακό της ισοδύναμο και προσφέρει μια ευκαιρία σε μικρότερους διαδικτυακούς λιανοπωλητές να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες αλυσίδες.

Πώς θα αποφύγετε πλασματικές αγορές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, προτείνει την τήρηση πέντε κανόνων που διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές δεν θα πέσουν θύματα «προσφορών»:

- Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξουν βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα.

- Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουν, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμό αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες

- Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς

- Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’ αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής

- Να ζητάνε πάντα την απόδειξη για τα προϊόντα που έχουν αγοράσει. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσουν να το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η επίδειξη της απόδειξης είναι απαραίτητη.