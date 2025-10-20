Ελληνικός Χρυσός: 439 εκατ. ευρώ η συμβολή στην ελληνική οικονομία το 2024

Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός δημοσίευσε την Έκθεση Επίδοσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας για το 2024, καταγράφοντας μια χρονιά ουσιαστικής προόδου σε όλους τους στρατηγικούς πυλώνες Βιωσιμότητας που έχει ορίσει.

Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός δημοσίευσε την Έκθεση Επίδοσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας για το 2024, καταγράφοντας μια χρονιά ουσιαστικής προόδου σε όλους τους στρατηγικούς πυλώνες Βιωσιμότητας που έχει ορίσει. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η φετινή έκθεση, αποτυπώνει τη συνέπεια και την πρόοδο της εταιρείας στη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού και υπεύθυνου επιχειρηματικού μοντέλου, που δημιουργεί μετρήσιμη αξία για την οικονομία και την κοινωνία, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον που φιλοξενεί τις δραστηριότητές της.

Συμβολή στην Οικονομία: Η συνολική οικονομική αξία, που διανεμήθηκε από την εταιρεία προς την Ελληνική οικονομία, ανήλθε σε 439 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την ανάπτυξη τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Από το ποσό αυτό, 334 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε εργολάβους και προμηθευτές, 63 εκατ. ευρώ σε μισθούς και παροχές εργαζομένων, ενώ 14 εκατ. ευρώ αποδόθηκαν σε φόρους και μεταλλευτικά τέλη προς το Ελληνικό Κράτος, εκ των οποίων 5,1 εκατ. ευρώ διατέθηκαν απευθείας στον Δήμο Αριστοτέλη μέσω μεταλλευτικών τελών (απορρέουν από τη δραστηριότητα του 2023), ενισχύοντας σημαντικά τα δημόσια έσοδα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.

Απασχόληση & Ανάπτυξη Εργαζομένων: Η εταιρεία το 2024, απασχόλησε συνολικά 2.528 εργαζόμενους (άμεσους και έμμεσους), με το 14,2% αυτών να αφορά αποκλειστικά γυναίκες υπαλλήλους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 33.291 ώρες εκπαίδευσης και επενδύθηκαν €2,6 εκατ. σε προγράμματα Υγείας και Ασφάλειας, επιτυγχάνοντας 30% μείωση του Δείκτη Συχνότητας Συνολικών Καταγεγραμμένων Περιστατικών (TRIFR). Η συνεχής ενδυνάμωση των ανθρώπων της αποτελεί τον πυρήνα του λειτουργικού μοντέλου της εταιρείας, στηρίζοντας τη βιώσιμη απασχόληση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τοπική κοινωνία.

Πρόγραμμα ΕΚΕ: Η στρατηγική Βιωσιμότητας της Ελληνικός Χρυσός βασίζεται στην ενεργή συνεργασία και διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες και στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που δημιουργούν μακροπρόθεσμη κοινωνική αξία. Το 2024 πραγματοποιήθηκαν 137 δράσεις κοινωνικών επενδύσεων συνολικού ύψους €2,5 εκατ., αυξημένες κατά 43% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι δράσεις αυτές εστίασαν σε τομείς όπως η εκπαίδευση, οι υποδομές, η κοινωνική πρόνοια κ.ά.

Περιβαλλοντική Διαχείριση: Το 2024, η Ελληνικός Χρυσός επένδυσε συνολικά 6,7 εκατ. ευρώ σε περιβαλλοντικές δράσεις, προχωρώντας σε σημαντικές πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής αποκατάστασης και περαιτέρω μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, μέσω του περιορισμού κατανάλωσης φυσικών πόρων, όπως το νερό. Υλοποιήθηκαν 1.115 νέες φυτεύσεις, η ανακύκλωση νερού αυξήθηκε κατά 19,8% σε σχέση με το 2023, ενώ 288.000 τόνοι ιστορικών αποβλήτων προγενέστερων ιδιοκτητών των μεταλλείων, απομακρύνθηκαν με ασφαλή τρόπο. Μέσα από αυτές τις στοχευμένες ενέργειες, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνδυάζει αποδοτικότητα με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η Έκθεση Επίδοσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2024 της Ελληνικός Χρυσός αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μιας εταιρείας που εξελίσσεται με συνέπεια, καινοτομία και ευθύνη, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τη Βόρεια Ελλάδα και τη χώρα συνολικά.