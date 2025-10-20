ΕΝΦΙΑ 2026: Oι αλλαγές, οι εκπτώσεις, οι δόσεις - Πότε θα έρθει ο νέος λογαριασμός σε 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

Ποιοι και μέχρι πότε θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9. Ποιοι θα δουν μειώσεις έως 50% στο εκκαθαριστικό και ποιοι θα πληρώσουν για πρώτη φορά ΕΝΦΙΑ.

Ελαφρύνσεις για πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν μόνιμα σε 12.720 οικισμούς σε όλη τη χώρα, αλλά και φουσκωμένους φόρους για όσους απέκτησαν ακίνητα μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς φέρνει ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2026. Τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα φτάσουν σε πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων στις αρχές Μαρτίου του νέου έτους.

Νωρίτερα, και συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν την εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης στο Ε9. Ο ΕΝΦΙΑ του 2026 θα ανέλθει συνολικά σε 2,3 δισ. ευρώ και η πληρωμή του θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Μαρτίου.

Οι κερδισμένοι του ΕΝΦΙΑ

Οι φορολογούμενοι που έχουν την κύρια κατοικία τους σε 12.720 οικισμούς της χώρας με έως 1.500 κατοίκους θα δουν τον φόρο τους να μειώνεται κατά 50% το 2026 και να μηδενίζεται πλήρως από το 2027. Η έκπτωση ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία, εφόσον η αντικειμενική της αξία δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Εξαιρούνται δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια.

Παράλληλα, περίπου 400.000 νοικοκυριά που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα) θα δουν έκπτωση 10% έως 20% στον φόρο. Για όσους συνδυάζουν χαμηλό εισόδημα, ασφάλιση και κύρια κατοικία σε μικρό οικισμό, το συνολικό όφελος μπορεί θα ξεπεράσει το 50%. α

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι οι οποίοι μέσα στο 2025 πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα με γονική παροχή, δωρεά η κληρονομιά, θα φορολογηθούν για τη νέα, μειωμένη ακίνητη περιουσία τους. Πολλοί, μάλιστα, θα πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο για τα ακίνητα που απέκτησαν.

ΕΝΦΙΑ: Ειδικές εκπτώσεις

Μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ θα δικαιούνται οι ιδιοκτήτες που πληρούν σωρευτικά:

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας.

Συνολική επιφάνεια κτισμάτων έως 150 τ.μ.

Αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας έως 85.000 ευρώ για άγαμο, 150.000 ευρώ για ζευγάρι και 200.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα έχουν τα νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά καθώς και όσοι έχουν αναπηρία άνω του 80%, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

ΕΝΦΙΑ: Οι «χαμένοι» του νέου φόρου

Στον αντίποδα, αυξημένο ποσό φόρου θα δουν όσοι:

Απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, ιδίως αν η αξία τους ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους, καθώς ο φόρος θα υπολογιστεί στη νέα, αυξημένη επιφάνεια που δηλώθηκε στο Ε9.

Απαλλαγές από ΕΝΦΙΑ

Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς) εξακολουθούν να απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο.

ΕΝΦΙΑ: Διορθώσεις έως 31 Ιανουαρίου

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2026, οι φορολογούμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις, προσθήκες ή διαγραφές στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους μέσω του Ε9, ώστε ο νέος ΕΝΦΙΑ να υπολογιστεί σωστά.