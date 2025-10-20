Πολιτική | Ελλάδα

Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα Κατεχόμενα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα Κατεχόμενα
«Η απόφαση των Τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός.

«Θετική εξέλιξη» χαρακτηρίζει το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η απόφαση των Τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός.

«Εύχομαι στον Τουφάν Ερχιουρμάν καλή δύναμη, στο δύσκολο έργο που καλείται να αναλάβει ως ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε- και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις- για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους», καταλήγει.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΝΦΙΑ 2026: Oι αλλαγές, οι εκπτώσεις, οι δόσεις - Πότε θα έρθει ο νέος λογαριασμός σε 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

Ανελκυστήρες: «Φάκα» για τα «μαύρα» η πιστοποίηση των ασανσέρ

Μέσος μισθός: Στον πάτο της ευρωπαϊκής κατάταξης οι ελληνικές περιφέρειες - Μας πέρασαν και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης

tags:
Αλέξης Τσίπρας
Κυπριακό
Κύπρος
Εκλογές
Τουρκία
Ελληνοτουρκικά
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider