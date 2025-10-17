ΕΕ: Επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο - Αποκλιμάκωση στην Ελλάδα

Στο 2,2% διαμορφώθηκε το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ τον Σεπτέμβριο από 2,0% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,6% τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι 2,4% τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,0%), τη Γαλλία (1,1%), την Ιταλία και την Ελλάδα (και οι δύο 1,8%), ενώ τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά στη Ρουμανία (8,6%), την Εσθονία (5,3%), την Κροατία και τη Σλοβακία (4,6%).

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε οκτώ κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δεκαπέντε.

Η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ποσοστό του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,49 εκατοστιαίες μονάδες) και ακολούθησαν τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός (+0,58 εκατοστιαίες μονάδες), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,20 εκατοστιαίες μονάδες) και η ενέργεια (-0,03 εκατοστιαίες μονάδες).