Κλείνει το Ηρώδειο για τρία χρόνια

Ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις στο Ηρώδειο για τη φετινή σεζόν αλλά και για τα επόμενα περίπου τρία χρόνια.

Κλειστό για τα επόμενα περίπου τρία χρόνια θα παραμείνει το Ηρώδειο προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης.

Οι εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες λόγω της φθοράς του μνημείου,θα πραγματοποιηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το Ηρώδειο χτίστηκε περίπου το 161 μ.Χ. από τον αριστοκράτη Ηρώδη τον Αττικό στη μνήμη της συζύγου του Αππίας Αννιας Ρηγίλλης που πέθανε πολύ νέα, πιθανότατα δολοφονήθηκε.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται To Βήμα, το Ηρώδειο «υποφέρει» μεταξύ άλλων από βιοδιάβρωση που προκαλείται από την ανάπτυξη μικροοργανισμών σε σημεία όπου λιμνάζει νερό, από ανάπτυξη ριζικών συστημάτων όπου υπάρχει συσσώρευση χώματος, από τον κίνδυνο πτώσης θραυσμάτων που έχουν αποκολληθεί από τη θέση τους, από επιφανειακές ρωγμές και ρηγματώσεις, από απώλεια υλικού λόγω διαστολών κατά τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και από αστοχίες παλαιότερων επεμβάσεων. Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για τη στερέωση και αποκατάσταση του νότιου τοίχου της σκηνής, του λογείου και του περιμετρικού τοίχου, θα γίνουν έλεγχοι της στατικής επάρκειας, θα αναδειχθούν τα ψηφιδωτά δάπεδα που μέχρι στιγμής παραμένουν αθέατα και θα βελτιωθεί ο χώρος των καμαρινιών. Η αναλυτική παρουσίαση των σχετικών μελετών θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026, έπειτα από την εξέτασή τους από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.