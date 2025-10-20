Λαγκάρντ (ΕΚΤ) για δασμούς Τραμπ: Η παγκόσμια οικονομία δεν έχει νιώσει ακόμη τον «πόνο»

Την άποψή της ότι η παγκόσμια οικονομία «δεν έχει ακόμη νιώσει τον πόνο» από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Την άποψή της ότι η παγκόσμια οικονομία «δεν έχει ακόμη νιώσει τον πόνο» από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Μιλώντας στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS, η επικεφαλής της ΕΚΤ επεσήμανε πως κάποια στιγμή οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς δεν θα δέχονται πλέον μικρότερα περιθώρια κέρδους που προκαλούνται από τους δασμούς και θα αποφασίσουν να αυξήσουν τις τιμές.

«Αυτά τα 2/3 που βαρύνουν δύο εταιρείες, ουσιαστικά, τον εξαγωγέα και τον εισαγωγέα, βασίζονται σε μια συμπίεση των περιθωρίων τους. Πόσο καιρό θα ανέχονται μια συμπίεση του περιθωρίου - μένει να φανεί. Και όταν δεν το κάνουν, επειδή γίνεται πολύ αυστηρό το πλαίσιο, τότε το βάρος θα πέσει πάνω στον καταναλωτή. Επομένως, είναι θέμα χρόνου» υπογράμμισε. Σύμφωνα με την ίδια, οι δασμοί ήταν ο 1 παράγοντες που οδήγησαν την παγκόσμια οικονομία σε «μεταμόρφωση», ενώ ο άλλος ήταν οι εξελίξεις στην τεχνολογία.

«Ο μετασχηματισμός», εξήγησε, «νομίζω ότι οφείλεται σε μερικά πράγματα. Το ένα είναι οι δασμοί, οι οποίοι έχουν αλλάξει τον χάρτη του εμπορίου σε όλο τον κόσμο και έχουν ανασυστήσει νέες συμμαχίες και έχουν αναμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσουμε αγαθά μεταξύ μας. Νομίζω ότι ο δεύτερος σημαντικός μετασχηματισμός είναι ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα όσα κάνουμε, από τη διαχείριση δεδομένων έως το dating και όλα τα ενδιάμεσα» πρόσθεσε.

Παράλληλα, εκτίμησε πως μέρος του τρέχοντος εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας ήταν η επίδειξη δύναμης. «Αυτές είναι οι τυπικές διαπραγματευτικές τακτικές και από τις δύο πλευρές. Ελιναι κλασικό. Δείχνεις τους μύες σου και λες ότι είσαι έτοιμος να σκοτώσεις. Υπερβάλλω, φυσικά. Αλλά οι άνθρωποι θα πρέπει να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επειδή είναι προς το συμφέρον και των δύο οικονομιών, παρά την εχθρότητα που υπάρχει μεταξύ τους».