Moody’s: Credit positive για Eurobank η εξαγορά της Eurolife

Credit positive (πιστωτικά θετική) χαρακτηρίζει για την Eurobank την κίνηση εξαγοράς της Eurolife Ζωής έναντι 813 εκατ. ευρώ από την Fairfax η Moody's.

Η συναλλαγή αποτιμά την Eurolife σε 1,45 φορές τη λογιστική της αξία και θεωρείται πιστωτικά θετική για την Eurobank, καθώς ενδυναμώνει τη θέση της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, βελτιώνει την κερδοφορία και διευρύνει τις πηγές εσόδων της, όπως αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης.

Παράλληλα, αν και η συμφωνία συνεπάγεται ένα μέτριο βραχυπρόθεσμο κεφαλαιακό κόστος, τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά και χρηματοοικονομικά οφέλη κρίνονται σημαντικά, ενισχύοντας το πιστωτικό προφίλ της τράπεζας που συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Όπως υπενθυμίζει ο οίκος αξιολόγησης, η επαναγορά της Eurolife αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την συστημικά τράπεζα, η οποία αναγκάστηκε στα χρόνια των μνημονίων να αποεπενδύσει και πουλήσει θυγατρικές της, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσής της.

Η Eurobank είναι σε θέση να επανεντάξει μια δραστηριότητα που συμπληρώνει άριστα τον πυρήνα των τραπεζικών και διαχειριστικών της εργασιών. Η πλειονότητα των εργαζομένων της Eurolife είναι πρώην στελέχη του ομίλου Eurobank, γεγονός που διασφαλίζει κοινή εταιρική κουλτούρα και νοοτροπία, διευκολύνοντας την ομαλή επιχειρησιακή ενσωμάτωση.

Η διοίκηση προβλέπει αύξηση κατά 100 μονάδες βάσης (bp) της απόδοσης επί της ενσώματης λογιστικής αξίας (RoTBV), η οποία ανήλθε σε 16,6% τον Ιούνιο 2025.

Η πλήρης ενσωμάτωση της Eurolife θα έχει άμεση θετική συνεισφορά στην κερδοφορία της και θα ενισχύσει τη δυνατότητα οργανικής παραγωγή κεφαλαίου. Τα έσοδα από προμήθειες και asset management αναμένεται να αυξηθούν κατά 12%, με το μερίδιο των δραστηριοτήτων διαχείρισης κεφαλαίων και ασφαλιστικών υπηρεσιών να υπερβαίνει το 30% των συνολικών λειτουργικών εσόδων (έναντι 22% τον Ιούνιο 2025).

Η μετατόπιση αυτή θα μειώσει την εξάρτηση από τα καθαρά έσοδα από τόκους, δημιουργώντας ένα πιο ανθεκτικό προφίλ κερδοφορίας.

