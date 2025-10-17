Τέλος στην άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών για φέτος βλέπουν Citi και SocGen

Οι ευρωπαϊκές μετοχές φαίνεται πως θα δυσκολευτούν να σημειώσουν περαιτέρω άνοδο μέσα στο έτος, καθώς οι εντάσεις στο εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και οι πολιτικές αβεβαιότητες επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της Citigroup και της Société Générale.

Δημοσκόπηση του Bloomberg σε 18 στρατηγικούς αναλυτές έδειξε ότι ο δείκτης Stoxx Europe 600 αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στις 560 μονάδες έως το τέλος του 2025, τιμή σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του προηγούμενου μήνα και περίπου 1% χαμηλότερα από το τελευταίο κλείσιμο. Η Société Générale προβλέπει πτώση στις 530 μονάδες, ενώ η Citi βλέπει μικρή άνοδο στις 570 μονάδες.

Η στρατηγική αναλύτρια της Citi, Beata Manthey, σημείωσε πως «οι ειδήσεις από την Κίνα και η τρέχουσα περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων ενδέχεται να αυξήσουν τη μεταβλητότητα», εκφράζοντας ωστόσο μεγαλύτερη αισιοδοξία για το 2026.

Οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν κινηθεί σε στενό εύρος φέτος, επηρεασμένες από τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ και την πολιτική κρίση στη Γαλλία, ενώ η περιορισμένη τους έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη τις έχει αφήσει πίσω από το παγκόσμιο ράλι των τεχνολογικών μετοχών.

Παράλληλα, η αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ–Κίνας εντείνει τους φόβους για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, γεγονός που πλήττει ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, όπως τους αυτοκινητοπαραγωγούς και τους μεταλλευτικούς ομίλους.

Ωστόσο, υπάρχουν και ενδείξεις σταθεροποίησης: το πολιτικό κλίμα στη Γαλλία βελτιώνεται, οι αποτιμήσεις των μετοχών κινούνται κοντά στον ιστορικό μέσο όρο και οι επενδυτές εμφανίζονται διστακτικοί να μειώσουν τις θέσεις τους.

Η UBS διατηρεί πιο αισιόδοξη πρόβλεψη, στοχεύοντας τις 600 μονάδες (+6%), ενώ η TFS Derivatives παραμένει η πιο απαισιόδοξη, προβλέποντας πτώση στις 500.

Από την άλλη, ο Roland Kaloyan της Société Générale εκτιμά ότι η αγορά θα παραμείνει υπό πίεση έως το τέλος του έτους, λόγω γεωπολιτικών κινδύνων και ασθενών προοπτικών κερδοφορίας, με στόχο τις 530 μονάδες -περίπου 7% χαμηλότερα. Παρ’ όλα αυτά, βλέπει θετικότερες προοπτικές για το 2026, με τη δημοσιονομική στήριξη και τη χαλαρή νομισματική πολιτική να ενισχύουν τις ευρωπαϊκές μετοχές.