Απώλειες στη Wall Street με «βαρίδι» τους φόβους για τις περιφερειακές τράπεζες

Απώλειες και έντονα «σκαμπανεβάσματα» σημειώθηκαν την Πέμπτη στην Wall Street, καθώς οι δείκτες έχασαν τα ήπια κέρδη που κατέγραφαν από την αρχή της συνεδρίασης, αφού η ανησυχία που επικράτησε στην αγορά μετά την είδηση πως οι περιφερειακές τράπεζες Zions Bancorp και η Western Alliance Bancorp αντιμετωπίζουν προβλήματα με δανειακές συμβάσεις που συνδέονται με καταγγελίες για απάτη, κλόνισε την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Παρόλο που τα ισχυρά αποτελέσματα των έξι μεγαλύτερων τραπεζών για το τρίτο τρίμηνο έδωσαν ώθηση στους επενδυτές τις προηγούμενες ημέρες, οι νεότερες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ έκαναν τους traders να αναλογίζονται μήπως πράγματι υπάρχουν κι άλλες... «κατσαρίδες» για τις οποίες έκανε λόγο ο CEO, Τζέιμι Ντάιμον πριν από λίγες ημέρες, που μπορεί να κλονίσουν το οικοδόμημα και να προκαλέσουν ντόμινο εξελίξεων.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές των Zions και Western Alliance υποχώρησαν 13,14% και 10,81% αντίστοιχα.

«Η αγορά είναι πραγματικά ανήσυχη για τις απώλειες που σχετίζονται με την πίστωση», δήλωσε στο CNBC ο Jed Ellerbroek, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management. «Η αγορά δεν είναι πολύ ευχαριστημένη με τα σχόλια των περιφερειακών τραπεζών, επομένως οι περισσότερες τράπεζες μικρής κεφαλαιοποίησης παρουσιάζουν πτώση σήμερα» τόνισε.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,65%, 301,07 μονάδες, στις 45.952 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,63% στις 6.629 μονάδες ενώ ο Nasdaq Composite διολίσθησε 0,47% στις 22.562 μονάδες.

Παρά τα σταθερά κέρδη αυτή την εβδομάδα, η μεταβλητότητα των μετοχών έχει επίσης αυξηθεί, ιδίως καθώς έχουν φουντώσει οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ο Δείκτης Μεταβλητότητας Cboe (VIX), ο γνωστός ως δείκτης φόβου της Wall Street, έκλεισε την Τετάρτη στις 20,6 μονάδες ενώ σήμερα έφτασε τις 25,3 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και τρεις μήνες.

Κάποιες μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών έχασαν κι εκείνες τα κέρδη που σημείωναν στην αρχή της ημέρας, ενώ άλλες κατάφεραν να «γυρίσουν» στο «πράσινο». Εκείνη της Nvidia ενισχύθηκε 1,1%, ενώ η μετοχή της Broadcom πρόσθεσε 0,8%. Η μετοχή της Taiwan Semiconductor, υποχώρησε 1,6% παρά το γεγονός πως η εταιρεία η οποία παράγει τσιπ για την Nvidia, αύξησε τις προβλέψεις της για τα έσοδα του 2025 σε ανάπτυξη 30% από περίπου 30% και επανέλαβε το σχέδιό της να δεσμεύσει έως και 42 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες μέχρι το τέλος του έτους. Η Taiwan Semiconductor ανέφερε επίσης αύξηση σχεδόν 40% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου.

Η μετοχή της Salesforce κέρδισε 4% (είχε φτάσει και στο +7%), σημειώνοντας την καλύτερη απόδοση μεταξύ των μελών του Dow, αφού η εταιρεία λογισμικού έδωσε καλύτερους από τους αναμενόμενους μακροπρόθεσμους στόχους, βλέποντας έσοδα άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2030.

Ισχυρές απώλειες της τάξης του 5,6% σημείωσε η μετοχή της United Airlines, παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε αύξηση των κερδών του τρίτου τριμήνου και αισιόδοξο guidance, μια εβδομάδα αφότου η ανταγωνίστρια Delta είδε τα αποτελέσματα της να ενισχύονται από την αύξηση των premium και business ταξιδιωτών. Συγκεκριμένα, η United ανακοίνωσε λειτουργικά έσοδα 15,2 δισ. δολ. έναντι 15,28 δισ. δολ., σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Bloomberg, μια μικρή πτώση αλλά αύξηση 3% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ήταν 2,78 δολ. έναντι εκτιμήσεων 2,66 δολαρίων.

Οι επενδυτές παρακολούθησαν επίσης με προσοχή το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ το οποίο συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα. Η διακοπή έχει οδηγήσει σε επ' αόριστον διακοπή των δημοσιοποιήσεων κρίσιμων οικονομικών δεδομένων από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, δίνοντας στους επενδυτές λιγότερες πληροφορίες σε μια εποχή που οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας, η επίδραση των δασμών στους καταναλωτές, τα υψηλά επιτόκια και οι ιστορικά αυξημένες αποτιμήσεις της αγοράς παραμένουν στην κορυφή της λίστας.

Ο επικεφαλής τεχνικός στρατηγός της LPL, Άνταμ Τέρνκουιστ, ανησυχεί ότι η χρηματιστηριακή αγορά βασίζεται υπερβολικά στις συναλλαγές τεχνητής νοημοσύνης.

«Ενώ το μοντέλο τάσης δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότερες μετοχές του S&P 500 που διαπραγματεύονται σε ανοδικές έναντι καθοδικών τάσεων, η μείωση του διαφοράς υπογραμμίζει αναδυόμενες ρωγμές στα θεμέλια της αγοράς», δήλωσε ο Τέρνκουιστ σε σημείωμα προς τους πελάτες την Τετάρτη. «Αυτές οι ρωγμές μπορούν να επιδιορθωθούν μέσω της διεύρυνσης της συμμετοχής, αλλά υπογραμμίζουν επίσης τον αυξημένο κίνδυνο συγκέντρωσης που συνδέεται με μια χούφτα τίτλων που οδηγούν το ράλι».