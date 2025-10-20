Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Eurobank: Αγορά 2,11 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 7,51 εκατ. ευρώ

Στην αγορά 2.118.582 ιδίων μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 3,5486 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 7.518.019,92 ευρώ κατά το διάστημα 13/10/2025 – 17/10/2025 προχώρησε η Eurobank.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 53.349.394 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,4510% του καταβεβλημένου - κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε το Πρόγραμμα - μετοχικού κεφαλαίου.

