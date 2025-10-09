Η Κίνα σφίγγει τον έλεγχο στις σπάνιες γαίες - Άλμα στις μετοχές των Αμερικανών παραγωγών

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν την Πέμπτη οι μετοχές εταιρειών εξόρυξης και παραγωγής κρίσιμων ορυκτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την απόφαση του Πεκίνου να αυστηροποιήσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν την Πέμπτη οι μετοχές εταιρειών εξόρυξης και παραγωγής κρίσιμων ορυκτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την απόφαση του Πεκίνου να αυστηροποιήσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Η κίνηση αυτή αναζωπύρωσε τη συζήτηση στις αγορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να κινηθεί πιο επιθετικά για την ανάπτυξη μιας εγχώριας αλυσίδας εφοδιασμού.

Η Ramaco Resources ενισχύθηκε κατά 12%, η Energy Fuels σημείωσε άνοδο σχεδόν 8%, η USA Rare Earth αυξήθηκε πάνω από 7%, ενώ η MP Materials κέρδισε περισσότερο από 6%. Οι Lithium Americas και Trilogy Metals κατέγραψαν άνοδο άνω του 4% και 6% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου, πλέον οι ξένες εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ειδική άδεια για την εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν πάνω από 0,1% σπάνιες γαίες προερχόμενες από την Κίνα. Άδεια θα απαιτείται επίσης για εταιρείες που χρησιμοποιούν κινεζική τεχνολογία εξόρυξης, διύλισης ή ανακύκλωσης μαγνητών.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNBC ότι «ο Λευκός Οίκος και οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν στενά τις επιπτώσεις των νέων κανόνων, οι οποίοι ανακοινώθηκαν χωρίς προειδοποίηση και φαίνεται να αποσκοπούν στον έλεγχο των παγκόσμιων τεχνολογικών αλυσίδων εφοδιασμού».

Οι περιορισμοί ανακοινώθηκαν λίγο πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου του APEC στη Σεούλ αργότερα μέσα στον μήνα. Οι σπάνιες γαίες αποτελούν εδώ και καιρό σημείο έντασης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον.

«Παιχνίδι νεύρων»

Η αμερικανική κυβέρνηση και ο κλάδος κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ κατηγορούν την Κίνα ότι χειραγωγεί την αγορά προκειμένου να εκτοπίσει τον ξένο ανταγωνισμό. Οι σπάνιες γαίες είναι υποσύνολο κρίσιμων ορυκτών απαραίτητων για οπλικά συστήματα, ρομποτική, ηλεκτρικά οχήματα και ηλεκτρονικά.

Η διοίκηση Τραμπ έχει ήδη αποκτήσει μερίδια σε εταιρείες όπως MP Materials, Lithium Americas και Trilogy Metals, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να δημιουργήσει εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα ανεξάρτητη από την Κίνα.

Αν και οι USA Rare Earth και Energy Fuels δεν έχουν υπογράψει συμφωνίες με την κυβέρνηση, οι CEOs τους δήλωσαν στο CNBC ότι βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο.

«Θα χρειαστούν πολλοί παίκτες για να οικοδομηθεί αυτή η αγορά», ανέφερε στις 2 Οκτωβρίου η διευθύνουσα σύμβουλος της USA Rare Earth, Μπάρμπαρα Χάμπτον.