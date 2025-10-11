Νέο «χτύπημα» Τραμπ κατά της Κίνας: Επιπλέον δασμοί 100% στις εισαγωγές από 1η Νοεμβρίου

Συνεχίζει τα «απανωτά» δασμολογικά «χτυπήματα» κατά της Κίνας ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ανακοινώνει την επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 100% στις κινεζικές εισαγωγές και ελέγχων στις εξαγωγές όλων των κρίσιμων λογισμικών που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ από την 1η Νοεμβρίου.

Συνεχίζει τα «απανωτά» δασμολογικά «χτυπήματα» κατά της Κίνας ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ανακοινώνει την επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 100% στις κινεζικές εισαγωγές και ελέγχων στις εξαγωγές όλων των κρίσιμων λογισμικών που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ από την 1η Νοεμβρίου, λίγες ώρες αφότου είχε αναγγείλει τις συγκεκριμένες απειλές.

Συγκεκριμένα, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή αλλαγές που θα λάβει η Κίνα), οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επιβάλουν δασμό 100% στην Κίνα, επιπλέον των δασμών που πληρώνουν ήδη».

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι η Κίνα έχει υιοθετήσει μια εξαιρετικά επιθετική θέση στο εμπόριο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, ανακοίνωσε ότι από την 1η Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα επιβάλουν ελέγχους σε όλα τα κρίσιμα λογισμικά.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, «η Κίνα έστειλε επιστολή που θα τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2025, επιβάλλοντας μεγάλης κλίμακας ελέγχους στις εξαγωγές σχεδόν όλων των προϊόντων που παράγουν, και ορισμένων που ούτε καν παράγουν».

Donald J. Trump Truth Social Post 04:50 PM EST 10/10/25 pic.twitter.com/xvG9dgdd4N — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 10, 2025

Αναλυτικά η δημοσίευσή του:

«Μόλις έγινε γνωστό ότι η Κίνα έχει υιοθετήσει μια εξαιρετικά επιθετική στάση στον τομέα του εμπορίου, αποστέλλοντας μια εξαιρετικά εχθρική επιστολή στον κόσμο, στην οποία δηλώνει ότι από την 1η Νοεμβρίου 2025 θα επιβάλει ελέγχους εξαγωγών μεγάλης κλίμακας σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που κατασκευάζει, καθώς και σε ορισμένα που δεν κατασκευάζει η ίδια.

Αυτό επηρεάζει ΟΛΕΣ τις χώρες, χωρίς εξαίρεση, και ήταν προφανώς ένα σχέδιο που είχε καταστρωθεί από την Κίνα πριν από χρόνια. Είναι κάτι απολύτως ανήκουστο στο διεθνές εμπόριο και αποτελεί ηθική ντροπή στις σχέσεις με άλλες χώρες.

Με βάση το γεγονός ότι η Κίνα έχει λάβει αυτή την άνευ προηγουμένου θέση, και μιλώντας μόνο για τις ΗΠΑ και όχι για άλλες χώρες που απειλήθηκαν με παρόμοιο τρόπο, από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή αλλαγές που θα λάβει η Κίνα), οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επιβάλουν δασμό 100% στην Κίνα, επιπλέον των δασμών που πληρώνουν σήμερα.

Επίσης, από την 1η Νοεμβρίου, θα επιβάλουμε ελέγχους στις εξαγωγές για κάθε είδους κρίσιμο λογισμικό.

Είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς ότι η Κίνα θα είχε λάβει ένα τέτοιο μέτρο, αλλά το έκαναν, και τα υπόλοιπα είναι Ιστορία. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Παρασκευή ο Τραμπ απείλησε το Πεκίνο με «τεράστια αύξηση των δασμών» σε κινεζικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, τονίζοντας παράλληλα πως δεν είχε «κανένα λόγο» να συναντήσει τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ μετά τους πρόσφατους «εχθρικούς» ελέγχους εξαγωγών σε σπάνιες γαίες.

«Επρόκειτο να συναντήσω τον Σι σε δύο εβδομάδες, στην APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω», ανέφερε ο Τραμ και πρόσθεσε ότι ένα αντίμετρο που εξετάζουν οι ΗΠΑ «είναι μια ραγδαία αύξηση των δασμών σε κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ». «Υπάρχουν πολλά άλλα αντίμετρα που επίσης εξετάζονται σοβαρά» συμπλήρωσε.