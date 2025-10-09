Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα περιμένοντας τις εξελίξεις στην Γαλλία - Βουτιά 6% για την HSBC

Οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας και την αναζήτηση του νέου πρωθυπουργού.

Ανάμεικτη είναι η εικόνα που καταγράφεται στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, με τους επενδυτές να αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις από την πολιτική σκηνή της Γαλλίας, με το γραφείο του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναφέρει ότι θα επιλέξει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,15% στις 572,91 μονάδες, υποχωρώντας από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε στη χθεσινή συνεδρίαση. Ο δείκτης Eurostoxx 50 ενισχύεται 0,12% στις 5.656 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,02% στις 24.625 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,13% στις 8.070 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 υποχωρεί 0,34% στις 9.522 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB διολισθαίνει 0,24% στις 43.380 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,24% στις 15.666 μονάδες.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η πρόταση ιδιωτικοποίησης που υπέβαλε η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης, HSBC, στους μετόχους της θυγατρικής Hang Seng την Πέμπτη. Η HSBC διαθέτει μερίδιο 63% στην Hang Seng.

«Εάν εγκριθεί, η Hang Seng θα γίνει θυγατρική της HSBC Asia Pacific κατά 100% και θα διαγραφεί από το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ», δήλωσε η HSBC. Μετά την είδηση, η μετοχή της Hang Seng εκτοξεύτηκε σχεδόν 30% στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Αντίθετα, η μετοχή της HSBC στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου υποχωρεί 6%.

Οι περιφερειακές αγορές έκλεισαν με άνοδο την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στους προτεινόμενους δασμούς στον χάλυβα που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα το μπλοκ ανακοίνωσε σχέδια για τον διπλασιασμό των δασμών από 25% σε 50% στις εισαγωγές χάλυβα, προκειμένου να προστατεύσει την ευρωπαϊκή χαλυβουργία απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό, που κρίνεται αθέμιτος.

Η προσοχή της αγοράς στρέφεται ξανά στη Γαλλία την Πέμπτη, με τον Μακρόν να έχει δώσει στον απερχόμενο πρωθυπουργό Λεκορκνί 48 ώρες για να μιλήσει με αντίπαλα κόμματα σχετικά με την εξεύρεση διεξόδου από το πολιτικό αδιέξοδο που έχει πλήξει τη Γαλλία και έναν τρόπο αποφυγής της διάλυσης του κοινοβουλίου και της προκήρυξης νέων εκλογών.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι η πλειοψηφία των νομοθετών αντιτάχθηκε στη διάλυση του κοινοβουλίου και ότι υπάρχει μια πλατφόρμα για σταθερότητα. Μιλώντας την Τετάρτη, δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα ήταν δυνατό να υπάρξει ένας προϋπολογισμός μέχρι το τέλος του έτους.

Ασία: Κέρδη 13% για την SoftBank

Στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού ξεχώρισαν τα κέρδη ύψους 13% που κατέγραψε η μετοχή της SoftBank, μετά την είδηση πως ο ιαπωνικός γίγαντας προχώρησε σε συμφωνία για την αγορά του τμήματος ρομποτικής της ελβετικής ABB έναντι 5,4 δισ. δολ., ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα της SoftBank στην τεχνητή νοημοσύνη. Η επίτευξη της συμφωνίας συνεπάγεται ότι η ABB εγκαταλείπει τα σχέδια να αποσχίσει την επιχείρηση της μονάδας το 2026 για την δημιουργία ξεχωριστής εισηγμένης.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 1,8%, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,68%.

Στο Χονγκ Κονγκ, φυσικά ξεχώρισε η συμφωνία Hang Seng Bank-HSBC, με την μετοχή της πρώτης να εκτοξεύεται σχεδόν 30%, ωστόσο εκείνη της HSBC που είναι εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ, υποχώρησε περισσότερο από 6%.

Ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε 0,39%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηε 1,48%.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας κινήθηκε ανοδικά κατά 0,24%.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας ήταν κλειστές λόγω αργίας.