Τουρισμός

Φιορεντίνα - ΑΕΚ: Τι να δείτε και πού να φάτε στη Φλωρεντία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Φιορεντίνα - ΑΕΚ: Τι να δείτε και πού να φάτε στη Φλωρεντία
Η Φλωρεντία, η πρωτεύουσα της Τοσκάνης, είναι μια πόλη που μοιάζει με ζωντανό πίνακα Αναγέννησης.

Η Φλωρεντία, η πρωτεύουσα της Τοσκάνης, είναι μια πόλη που μοιάζει με ζωντανό πίνακα Αναγέννησης. Με τα επιβλητικά της μνημεία, τα λιθόστρωτα στενά, τα μεγαλοπρεπή παλάτια και τα εντυπωσιακά μουσεία, αποτελεί έναν από τους πιο συναρπαστικούς προορισμούς της Ιταλίας.

Η πόλη αποκτά ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον αυτές τις μέρες, καθώς η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική του Group Phase του Conference League, στο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι», την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Αν βρεθείτε εκεί έστω και για δύο μέρες, αξίζει να δείτε τα εντυπωσιακά αξιοθέατα της πόλης, αλλά και να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κοινωνική συμφωνία ιστορικής σημασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Πώς θα οδηγήσει σε αύξηση μισθών

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Οκτωβρίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Ποιος έχει περισσότερο ανάγκη το Μουντιάλ 2026

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider