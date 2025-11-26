Φιορεντίνα - ΑΕΚ: Τι να δείτε και πού να φάτε στη Φλωρεντία

Η Φλωρεντία, η πρωτεύουσα της Τοσκάνης, είναι μια πόλη που μοιάζει με ζωντανό πίνακα Αναγέννησης.

Η Φλωρεντία, η πρωτεύουσα της Τοσκάνης, είναι μια πόλη που μοιάζει με ζωντανό πίνακα Αναγέννησης. Με τα επιβλητικά της μνημεία, τα λιθόστρωτα στενά, τα μεγαλοπρεπή παλάτια και τα εντυπωσιακά μουσεία, αποτελεί έναν από τους πιο συναρπαστικούς προορισμούς της Ιταλίας.

Η πόλη αποκτά ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον αυτές τις μέρες, καθώς η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική του Group Phase του Conference League, στο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι», την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Αν βρεθείτε εκεί έστω και για δύο μέρες, αξίζει να δείτε τα εντυπωσιακά αξιοθέατα της πόλης, αλλά και να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα.

