Meta: Κατακρίνει τις «παράλογες» αντιμονοπωλιακές απαιτήσεις της ΕΕ για το Facebook

Η Meta επέκρινε την αντιμονοπωλιακή ρυθμιστική αρχή της ΕΕ για τα, όπως χαρακτήρισε, «παράλογα» αιτήματα παροχής πληροφοριών κατά τη διάρκεια δύο ερευνών πριν από τέσσερα χρόνια, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη αντίδραση των εταιρειών ενάντια σε αυτό που θεωρούν δυσανάλογες ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Meta, η οποία είχε προηγουμένως παρομοιάσει τις απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά με το Facebook και τις διαδικτυακές αγγελίες με ένα «αλιευτικό σκάφος», δήλωσε ότι το ζήτημα είναι αν υπάρχει όριο στην εξουσία των ρυθμιστικών αρχών και αν υπάρχει αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος επί αυτών.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας αμφισβήτησε τα αιτήματα της Κομισιόν σε κατώτερο δικαστήριο, αλλά δεν κατάφερε να πείσει τους δικαστές, με αποτέλεσμα να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης.

Τα έγγραφα που ζητήθηκαν από την ΕΕ περιλάμβαναν εκθέσεις για σχολικές εκθέσεις παιδιών, πληροφορίες για άτομα και τις οικογένειές τους, ακόμη και λεπτομέρειες ασφαλείας, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της Meta, Daniel Jowell, στο πενταμελές δικαστικό σώμα.

Η Meta δήλωσε ότι η Επιτροπή χρησιμοποίησε περίπου 2.500 όρους αναζήτησης στην υπόθεση των δεδομένων και περίπου 600 όρους αναζήτησης στην υπόθεση της αγοράς, αναγκάζοντάς την να προσκομίσει σχεδόν 1 εκατομμύριο έγγραφα.

Ο δικηγόρος της Επιτροπής, Giuseppe Conte, απέρριψε τα επιχειρήματα της Meta, λέγοντας ότι η αρχή ανταγωνισμού της ΕΕ είχε ακολουθήσει σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση της εταιρείας στον ορισμό των όρων αναζήτησης.

Το Δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του το επόμενο έτος.