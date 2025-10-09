HSBC: Πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank - Άλμα 30% για τη θυγατρική

Άλμα της τάξης σχεδόν 30% σημειώνουν οι μετοχές της Hang Seng Bank την Πέμπτη μετά την είδηση πως η μητρική HSBC ανακοίνωσε σχέδια για την ιδιωτικοποίησή της, αποτιμώντας την τράπεζα σε περισσότερα από 290 δισεκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ (πάνω από 37 δισεκατομμύρια δολάρια).

Συγκεκριμένα, η HSBC, ο μεγαλύτερος δανειστής της Ευρώπης, ζήτησε από το διοικητικό συμβούλιο της Hang Seng Bank να υποβάλει πρόταση ιδιωτικοποίησης στους μετόχους μέσω ενός σχεδίου συμφωνίας βάσει των εμπορικών διατάξεων του Χονγκ Κονγκ.

Οι μετοχές της Hang Seng Bank θα ακυρωθούν με αντάλλαγμα 155 δολάρια Χονγκ Κονγκ η καθεμία, περίπου 33% πάνω από τη μέση τιμή της μετοχής της Hang Seng τις τελευταίες 30 ημέρες, η οποία διαπραγματευόταν στα 116,5 δολάρια Χονγκ Κονγκ. Η HSBC κατέχει περίπου το 63% της Hang Seng Bank, συνδέοντας την αξία της συμφωνίας στα 106 δισεκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ.

Στον αντίποδα η μετοχή της HSBC στο Χονγκ Κονγκ υποχωρεί πάνω από 6,5%.

«Η προσφορά μας αποτελεί μια συναρπαστική ευκαιρία για την ανάπτυξη τόσο της Hang Seng όσο και της HSBC», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Ζορζ Ελχεντέρι. «Θα διατηρήσουμε το εμπορικό σήμα, την κληρονομιά και την πελατειακή μας πρόταση της Hang Seng, επενδύοντας παράλληλα στην αποδέσμευση νέων δυνατοτήτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογία» τόνισε.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της HSBC στον ρόλο του Χονγκ Κονγκ ως κορυφαίου παγκόσμιου χρηματοοικονομικού κέντρου και ως «υπερσυνδέσμου» μεταξύ των διεθνών αγορών και της ηπειρωτικής Κίνας.

«Μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες της HSBC είναι η ανάπτυξη στο Χονγκ Κονγκ», ανέφερε o κολοσσός της τραπεζικής, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι βρίσκεται «στην καλύτερη θέση» για να το πράξει ενισχύοντας την τραπεζική παρουσία της HSBC Asia Pacific και της Hang Seng Bank στο Χονγκ Κονγκ.

Η Hang Seng Bank είναι μια βασική περιφερειακή μονάδα της HSBC με έδρα το Λονδίνο, με σημαντική παρουσία στον τραπεζικό κλάδο του Χονγκ Κονγκ.

Η Hang Seng Bank έχει δει αύξηση στα επισφαλή δάνεια τα τελευταία χρόνια, η οποία συνδέεται με τη συγκέντρωσή της στους τομείς των ακινήτων του Χονγκ Κονγκ και της ηπειρωτικής Κίνας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025, η τράπεζα δήλωσε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν το 6,69% ​​του συνόλου των δανείων και προκαταβολών σε πελάτες, «κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης πιστωτικής πίεσης στον τομέα των ακινήτων». Αυτό αποτελεί μία αύξηση από 6,12% στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και 5,32% στις 30 Ιουνίου 2024.