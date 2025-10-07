Οικονομία | Διεθνή

Η Κομισιόν θέλει να αυξήσει στο 50% τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα στην ΕΕ

Την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξηθούν οι δασμοί στις εισαγωγές χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ο επίτροπος Βιομηχανικής Στρατηγικής Στεφάν Σεζουρνέ.

Ο κ. Σεζουρνέ ανέφερε ότι οι δασμοί θα αυξηθούν στο 50% από 25%, ενώ παράλληλα θα μειωθούν κατά το μισό τα όρια πάνω από τα οποία τίθενται σε ισχύ οι δασμοί.

«Για τη διάσωση των εργοστασίων και των θέσεων εργασίας στη βιομηχανία του χάλυβα: μειώνουμε στο μισό τις ποσοστώσεις για τις εισαγωγές χάλυβα από το εξωτερικό. Διπλασιάζουμε τους δασμούς (από 25% στο 50%). Αυτή είναι η ρήτρα διασφάλισης για τον χάλυβα. Αυτή είναι η επαναβιομηχάνιση της ΕΕ» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Γάλλος αξιωματούχος της Κομισιόν.

Σημειώνεται πως με βάση το ισχύον πλαίσιο, κάθε χώρα επιτρέπεται να εξάγει στην ΕΕ μόνο μια καθορισμένη ποσότητα χάλυβα χωρίς να πληρώνει υψηλούς δασμούς. Μόλις ξεπεράσει το όριο αυτό, οποιεσδήποτε επιπλέον εξαγωγές υπόκεινται σε δασμό 25%.

