Η SoftBank εξαγοράζει τη μονάδα ρομποτικής της ABB έναντι 5,4 δισ. δολαρίων

Τη μονάδα βιομηχανικών ρομπότ της ABB πρόκειται να εξαγοράσει η Softbank σε μία συμφωνία σχεδόν 5,4 δισ. δολαρίων, προκειμένου να ενισχύσει την τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η επίτευξη της συμφωνίας συνεπάγεται ότι η ABB εγκαταλείπει τα σχέδια να αποσχίσει την επιχείρηση της μονάδας το 2026 για την δημιουργία ξεχωριστής εισηγμένης.

Ο κλάδος ρομποτικής της ABB απασχολεί περίπου 7.000 άτομα και πέρσι πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2,3 δισ. δολαρίων, που αντιστοιχούν στο 7% περίπου των συνολικών εσόδων της ABB.

«Το επόμενο μέτωπο της SoftBank είναι η Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη. Με την ABB Robotics, θα ενώσουμε τεχνολογία και ταλέντα παγκόσμιας κλάσης υπό το κοινό μας όραμα να συγκεράσουμε Τεχνητή Υπερνοημοσύνη και ρομποτική - προωθώντας μια επαναστατική εξέλιξη που θα ωθήσει την ανθρωπότητα προς τα εμπρός», δήλωσε ο Masayoshi Son, ιδρυτής της SoftBank.

Ο Son επιδιώκει να τοποθετήσει τη SoftBank στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης μέσω επενδύσεων και εξαγορών σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας. Ενδεικτικά, η SoftBank κατέχει την εταιρεία σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών Arm και σημαντικό μερίδιο στην OpenAI.

Σε ανακοίνωσή της, η ABB δήλωσε ότι η πώληση «θα δημιουργήσει άμεση αξία για τους μετόχους της ABB». Η εταιρεία δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τη συναλλαγή «σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές κατανομής κεφαλαίου».

Η ABB αναμένει ότι η συμφωνία με τη SoftBank θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026.