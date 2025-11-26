Επιμένουν σε ομόλογα, αγοράζουν αμοιβαία κεφάλαια οι ασφαλιστικές εταιρείες

Επιμένουν σε τοποθετήσεις σε ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια οι ασφαλιστικές εταιρείες, τη στιγμή που περιόρισαν ελαφρώς την έκθεσή τους σε μετοχές κυρίως τους εσωτερικού κατά το τρίτο τρίμηνο.

Επιμένουν σε τοποθετήσεις σε ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια οι ασφαλιστικές εταιρείες, τη στιγμή που περιόρισαν ελαφρώς την έκθεσή τους σε μετοχές κυρίως τους εσωτερικού κατά το τρίτο τρίμηνο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ασφαλιστικές αύξησαν τις τοποθετήσεις τους σε ομόλογα στα 10,719 δισ. ευρώ στα τέλη του τρίτου τριμήνου, έναντι 10,621 δισ. ευρώ στο δεύτερο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές ομολόγων του εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 49% το γ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 49,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την άλλη ωστόσο, σημαντική κινητοποίηση υπήρξε από τις ασφαλιστικές προς τα αμοιβαία κεφάλαια. Συγκεκριμένα, η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων αυξήθηκε στα 7,143 δισ. ευρώ, έναντι 6,808 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 32,7% το τρίτο τρίμηνο του 2025, έναντι 31,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται τόσο σε άνοδο των αποτιμήσεων όσο και σε αγορές μεριδίων του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Λόγω της φύσης των ασφαλιστικών εταιρειών και του χαμηλότερου ρίσκου που λαμβάνουν, προχώρησαν σε περαιτέρω μείωση της θέσης τους σε μετοχές. Έτσι κατά το τρίτο τρίμηνο η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στα 1,049 δισ. ευρώ, έναντι 1,057 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε καθαρές πωλήσεις μετοχών του εσωτερικού, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές αγορές μετοχών του εξωτερικού.

Το ποσοστό των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,8% το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ευρύτερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 26 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 527 εκατ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 353 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 37 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 175 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 2,4% το γ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 2,6% το προηγούμενο τρίμηνο.