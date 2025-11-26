Απολύσεις: Κολοσσοί σε Ευρώπη και ΗΠΑ «κόβουν» προσωπικό λόγω AI και επιβράδυνσης της οικονομίας

Σε μείωση χιλιάδων θέσεων εργασίας έχουν προχωρήσει πολλές ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες, επικαλούμενες δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επιδεινώθηκαν από τους δασμούς των ΗΠΑ.

Η λίστα των εταιρειών που απολύουν υπαλλήλους φέτος αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, μετά από δύο χρόνια σημαντικών περικοπών θέσεων εργασίας στους τομείς της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης, των χρηματοοικονομικών, της μεταποίησης, του λιανικού εμπορίου και της ενέργειας.

Ενώ οι λόγοι για τη μείωση του προσωπικού ποικίλλουν, οι ριζικές αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία παίζουν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο. Έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ διαπίστωσε ότι περίπου το 41% ​​των εταιρειών παγκοσμίως αναμένουν να μειώσουν το εργατικό δυναμικό τους τα επόμενα πέντε χρόνια λόγω της ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Εταιρείες όπως οι Oracle, CNN, Dropbox και Block έχουν ήδη ανακοινώσει περικοπές θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ τον Οκτώβριο, η Amazon ακολούθησε τους άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς στην απόλυση προσωπικού, επικαλούμενη τους ταχύτατους ρυθμούς της τεχνολογικής αλλαγής που έχει φέρει ιδιαίτερα η επέκταση της χρήσης της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, οι θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας στα μεγάλα δεδομένα, το fintech και την Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να διπλασιαστούν έως το 2030, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ακολουθούν οι κλάδοι όπου έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες απολύσεις σύμφωνα με στοιχεία από το Reuters και το Business Insider

Κατασκευαστές αυτοκινήτων και αναλλακτικών

* Bosch: Στις 25 Σεπτεμβρίου ο γερμανικός κατασκευαστής οικιακών συσκευών ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 13.000 θέσεις εργασίας.

* Continental: Ο γερμανικός κατασκευαστής ελαστικών σχεδιάζει να περικόψει 1.500 επιπλέον θέσεις εργασίας στο τμήμα ελαστικών και πλαστικών ContiTech, δήλωσε πηγή του συμβουλίου εργαζομένων στις 24 Νοεμβρίου, επιπλέον των 10.000 περικοπών θέσεων εργασίας που ανακοινώθηκαν σε ολόκληρο τον όμιλο στο πλαίσιο των προσπαθειών αναδιάρθρωσης.

* Daimler Truck: Η κατασκευάστρια φορτηγών επιβεβαίωσε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης την 1η Αυγούστου ότι θα περικόψει 2.000 θέσεις εργασίας στα εργοστάσιά της στις ΗΠΑ και το Μεξικό, επιπλέον των προηγουμένως ανακοινωμένων 5.000 περικοπών θέσεων εργασίας στη Γερμανία.

* Man: Η γερμανική κατασκευάστρια φορτηγών σχεδιάζει να περικόψει περίπου 2.300 θέσεις εργασίας την επόμενη δεκαετία, δήλωσε εκπρόσωπος στις 20 Νοεμβρίου.

* Renault: Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία επιβεβαίωσε στις 4 Οκτωβρίου ότι σχεδίαζε περικοπές κόστους, μετά από ένα ενημερωτικό δελτίο που ανέφερε ότι θα περικόψει 3.000 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος του έτους σε υπηρεσίες υποστήριξης στα κεντρικά της γραφεία και σε άλλες τοποθεσίες παγκοσμίως.

* Stellantis: Η αυτοκινητοβιομηχανία επέκτεινε το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για την Ιταλία, φέρνοντας τη συνολική προγραμματισμένη μείωση του εργατικού δυναμικού σε σχεδόν 2.500 το 2025.

* Volkswager: Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας δήλωσε στις 30 Απριλίου ότι μείωσε το προσωπικό στη Γερμανία κατά περίπου 7.000 από τότε που ξεκίνησε την εξοικονόμηση κόστους στα τέλη του 2023.

* Volvo: Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία θα περικόψει 3.000 θέσεις εργασίας, κυρίως υπαλλήλους γραφείου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης, όπως δήλωσε στις 26 Μαΐου.

Τράπεζες

* Commerzbank: Η γερμανική τράπεζα δήλωσε στις 14 Μαΐου ότι συμφώνησε σε όρους για την περικοπή περίπου 3.900 θέσεων εργασίας έως το 2028.

* Lloyds: Η βρετανική τράπεζα θα εξετάσει την απόλυση περίπου του μισού από τους 3.000 υπαλλήλους για να μειώσει το κόστος, δήλωσε στο Reuters στις 4 Σεπτεμβρίου μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

* ABN AMRO: Η ολλανδική τράπεζα σχεδιάζει να περικόψει 5.200 θέσεις εργασίας έως το 2028, όπως δήλωσε τον Νοέμβριο.

* BlackRock: Ο κολοσσός της επενδυτικής ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι σχεδίαζε να απολύσει περίπου 200 άτομα από το εργατικό δυναμικό της, που ανέρχεται σε 21.000 άτομα. Οι μειώσεις αντισταθμίστηκαν με το παραπάνω από τις περίπου 3.750 προσλήψεις που προστέθηκαν πέρυσι και από άλλες 2.000 που αναμένεται να προστεθούν το 2025.

Τεχνολογία

* Automattic: Η μητρική εταιρεία των Tumblr και WordPress, δήλωσε τον Απρίλιο ότι μειώνει το 16% του προσωπικού της παγκοσμίως. Ο ιστότοπος της εταιρείας ανέφερε ότι απασχολεί σχεδόν 1.500 υπαλλήλους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Automattic, Matt Mullenweg, δήλωσε σε σημείωμα προς τους υπαλλήλους που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο ότι η εταιρεία έχει φτάσει σε ένα «σημαντικό σταυροδρόμι». «Ενώ τα έσοδά μας συνεχίζουν να αυξάνονται, η Automattic λειτουργεί σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά και η τεχνολογία εξελίσσεται σε πρωτοφανή επίπεδα», αναφέρει το σημείωμα.

* HP: Στην περικοπή από 4.000 έως 6.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως έως το 2028 θα προχωρήσει η HP, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών και την υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης προϊόντων, τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και την ενίσχυση της παραγωγικότητας, με τη μετοχή της πλέον να υποχωρεί 5,5%.

* Verizon: Στην περικοπή περισσότερων από 13.000 θέσεων εργασίας προχωρά η Verizon, την μεγαλύτερη κίνηση μαζικών απολύσεων που έχει πραγματοποιήσει ποτέ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να μειώσει το κόστος και να αναδιαρθρώσει τις δραστηριότητές της. Όπως μεταδίδει το Reuters, η αμερικανική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να μετατρέψει 179 εταιρικά καταστήματα λιανικής σε καταστήματα franchise και να κλείσει ένα κατάστημα.

* IBM: Η εταιρεία ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι θα προχωρήσει σε απολύσεις ενός μικρού ποσοστού των εργαζομένων της μέσα στο τρέχον τρίμηνο. «Κατά το τέταρτο τρίμηνο προχωρούμε σε μια ενέργεια που θα επηρεάσει ένα χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό του παγκόσμιου εργατικού μας δυναμικού», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο CNBC. «Αν και αυτό ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένες θέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένουμε ότι η συνολική απασχόλησή μας στις ΗΠΑ θα παραμείνει σταθερή σε ετήσια βάση».

Ενέργεια

* OMV: Η αυστριακή εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου σχεδιάζει να περικόψει 2.000 θέσεις εργασίας, ή το ένα δωδέκατο του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, σύμφωνα με την εφημερίδα Kurier.

* BP: Ο κολοσσός της ενέργειας δήλωσε στο Business Insider τον Ιανουάριο ότι σχεδίαζε να περικόψει 4.700 υπαλλήλους και 3.000 εργολάβους, που αντιστοιχούν σε περίπου 5% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της. «Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας και χτίζουμε ανθεκτικότητα καθώς μειώνουμε το κόστος μας, βελτιώνουμε την απόδοση και αξιοποιούμε τις ξεχωριστές μας δυνατότητες», ανέφερε τότε η εταιρεία.

* Chevron: Ο πετρελαϊκός γίγαντας σχεδιάζει να περικόψει το 15% έως 20% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού του μέχρι το τέλος του 2026, ανέφερε η εταιρεία τον Φεβρουάριο. Η Chevron απασχολούσε 45.600 άτομα από τον Δεκέμβριο του 2023, πράγμα που σημαίνει ότι η απόλυση θα μπορούσε να μειώσει 9.000 θέσεις εργασίας. Η κίνηση αυτή στοχεύει στη μείωση του κόστους και στην απλοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας καθώς ολοκληρώνει την εξαγορά της εταιρείας παραγωγής πετρελαίου Hess, η οποία βρίσκεται σε νομικό αδιέξοδο. Αναμένεται να εξοικονομήσει στην εταιρεία 2 έως 3 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2026, ανέφερε η εταιρεία.

Βιομηχανία

* SIKA: Η ελβετική εταιρεία κατασκευής χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία και τις κατασκευές δήλωσε στις 24 Οκτωβρίου ότι θα περικόψει έως και 1.500 θέσεις εργασίας σε επίμονα αδύναμες αγορές όπως η Κίνα.

* STMICROELECTRONICS: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της γαλλο-ιταλικής εταιρείας κατασκευής τσιπ δήλωσε στις 4 Ιουνίου ότι αναμένει 5.000 υπαλλήλους να αποχωρήσουν από την εταιρεία τα επόμενα τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων 2.800 περικοπών θέσεων εργασίας που ανακοινώθηκαν το 2025.

Καταναλωτικά αγαθά

* Burberry: Η βρετανική μάρκα πολυτελείας θα απολύσει 1.700 θέσεις εργασίας ή περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, όπως ανακοίνωσε στις 14 Μαΐου.

* LVMH: Οι Financial Times ανέφεραν την 1η Μαΐου ότι η μονάδα κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών του ομίλου πολυτελείας, Moet Hennessy, θα μειώσει το εργατικό δυναμικό της κατά περίπου 1.200 υπαλλήλους.

* Estee Lauder: Τον Φεβρουάριο η εταιρεία είχε ανακοινώσει πως επεκτείνει το σχέδιο αναδιάρθρωσής της, προχωρώντας στην περικοπή 7.000 θέσεων εργασίας. Η εταιρεία εκτιμά μία μείωση 5.800 έως 7.000 θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2026 ως μέρος ενός διευρυμένου σχεδίου για να επιστρέψει ο γίγαντας των καλλυντικών στην ανάπτυξη των πωλήσεων. Η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη είχε περίπου 62.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης από τις 30 Ιουνίου 2024.

* Nestle: Ο όμιλος θα περικόψει 16.000 θέσεις εργασίας, ή το 5,8% του προσωπικού του, όπως ανακοίνωσε στις 16 Οκτωβρίου.

* Adidas: H εταιρεία δήλωσε τον Ιανουάριο του 2025 ότι θα μειώσει το μέγεθος του εργατικού δυναμικού της στα κεντρικά της γραφεία στο Χέρτσογκεναουραχ της Γερμανίας, επηρεάζοντας έως και 500 θέσεις εργασίας, ανέφερε το CNBC. Εάν εκτελεστεί πλήρως, ισοδυναμεί με μείωση σχεδόν 9% στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, τα οποία απασχολούν περίπου 5.800 υπαλλήλους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Adidas. Η είδηση ​​ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι είχε ξεπεράσει τις προσδοκίες κερδών της στο τέλος του 2024, ανακοινώνοντας «καλύτερα από τα αναμενόμενα» αποτελέσματα στο τέταρτο τρίμηνο. Ένας εκπρόσωπος της Adidas δήλωσε ότι η εταιρεία είχε γίνει «υπερβολικά περίπλοκη λόγω του τρέχοντος λειτουργικού μας μοντέλου». Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν πρόκειται για μέτρο μείωσης του κόστους και δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει συγκεκριμένους αριθμούς.

* Amazon: Ο κολοσσός του e-commerce δήλωσε στα τέλη Οκτωβρίου ότι σχεδιάζει να καταργήσει 14.000 εταιρικές θέσεις, μια από τις μεγαλύτερες απολύσεις στην ιστορία της. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Διευθύνοντος Συμβούλου Andy Jassy να διευθύνει την εταιρεία «σαν τη μεγαλύτερη νεοσύστατη επιχείρηση στον κόσμο», σύμφωνα με μια ανάρτηση ιστολογίου της Beth Galetti, Ανώτερης Αντιπροέδρου Ανθρώπινης Εμπειρίας και Τεχνολογίας. Η Galetti δήλωσε ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας της Amazon και επιτρέπουν την ταχύτερη καινοτομία, ωθώντας την εταιρεία να γίνει πιο λιτή με λιγότερα επίπεδα διαχείρισης.

Άλλοι κλάδοι

* Just Eat Takeaway: Η γερμανική μονάδα Lieferando της εταιρείας delivery φαγητού σχεδιάζει να περικόψει 2.000 θέσεις εργασίας από τα τέλη του 2025, δήλωσε η εταιρεία στις 17 Ιουλίου.

* Lufthansa: Ο γερμανικός όμιλος αεροπορικών εταιρειών δήλωσε στις 28 Σεπτεμβρίου ότι θα περικόψει 4.000 διοικητικές θέσεις εργασίας έως το 2030.

* American Airlines: H αμερικανική αεροπορική ανακοίνωσε τον Νοέμβριο απολύσεις εκατοντάδων υπαλλήλων, μετά την ανακοίνωση ζημιών για το τρίτο τρίμηνο. Οι περικοπές θα επηρεάσουν κυρίως στελέχη μεσαίου επιπέδου και προσωπικό υποστήριξης που εργάζεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. «Προχωράμε σε μια μικρή μείωση της ομάδας διοίκησης και υποστήριξης, ώστε να ευθυγραμμιστούμε καλύτερα με το έργο που επιτελούμε σήμερα», δήλωσε εκπρόσωπος της American Airlines.

* Novo Nordisk: Η δανική φαρμακευτική εταιρεία θα περικόψει 9.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, όπως ανακοίνωσε στις 10 Σεπτεμβρίου.

* Orsted: Ο όμιλος αιολικής ενέργειας δήλωσε στις 9 Οκτωβρίου ότι θα περικόψει περίπου 2.000 θέσεις εργασίας έως το τέλος του 2027, το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού της.

* Τelefonica: Η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών θα περικόψει 5.040 θέσεις εργασίας στην Ισπανία, επηρεάζοντας έως και περίπου το 20% του προσωπικού της στη χώρα, δήλωσε το συνδικάτο UGT πριν δύο ημέρες.

* Bloomberg: Σε περικοπές θα προχωρήσει το διάσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο στο πλαίσιο αναμόρφωσης του newsroom στη Νέα Υόρκη, αν και η ευρύτερη στρατηγική στοχεύει σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων μέχρι το τέλος του έτους. Το newsroom απασχολεί επί του παρόντος περίπου 2.700 άτομα και οι αλλαγές θα συγχωνεύσουν ορισμένες μικρότερες ομάδες σε μεγαλύτερες.