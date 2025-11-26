Ειδήσεις | Διεθνή

Κατς: «Δεν θα υπάρξει ηρεμία στον Λίβανο, χωρίς ασφάλεια για το Ισραήλ»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε σήμερα ότι δεν θα υπάρξει «ηρεμία» στον Λίβανο χωρίς ασφάλεια για τη χώρα του, ενώ το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο τις τελευταίες εβδομάδες, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας.

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία απειλή κατά των κατοίκων του βορρά, και η μέγιστη πίεση θα συνεχίσει να ασκείται και θα ενταθεί», δήλωσε ο Ίσραελ Κατς ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου, παρουσιάζοντας ως απόδειξη την «εξουδετέρωση» στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ την Κυριακή στη Βηρυτό.

«Δεν θα υπάρξει ηρεμία στη Βηρυτό ούτε τάξη και σταθερότητα στον Λίβανο όσο δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Κατς.

