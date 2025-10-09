Γερμανία: Μειώθηκαν απροσδόκητα οι εξαγωγές τον Αύγουστο

Μείωση κόντρα στις εκτιμήσεις των αναλυτών κατέγραψαν οι εξαγωγές της Γερμανίας τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Πιο αναλυτικά, οι γερμανικές εξαγωγές υποχώρησαν κατά 0,5% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τη στιγμή που οι αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν αύξηση κατά 0,3%.

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ -τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Γερμανίας με εμπορικές συναλλαγές ύψους 253 δισ. ευρώ το 2024- μειώθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με τον Ιούλιο, καθώς καταγράφηκε απότομη μείωση της ζήτησης στις ΗΠΑ εξαιτίας της επιβολής υψηλών δασμών σε

Οι εξαγωγές της Γερμανίας προς χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 2,2% τον Αύγουστο, ενώ οι εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ μειώθηκαν κατά 2,5%.