ΚΡΙ – ΚΡΙ: Προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 7,729 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 7.729.725 ευρώ, προχώρησε χθες, 25 Νοεμβρίου, η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ – ΚΡΙ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, το εν λόγω δάνειο είναι 3ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε από την Alpha Bank AE.

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος, που αναφέρεται στην επέκταση της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς και των κτιριακών υποδομών, το οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

