Η Ουγγαρία θα βοηθήσει τη Σερβία μετά τη διακοπή προμήθειας πετρελαίου από την Κροατία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο μεταβαίνει σήμερα στο Βελιγράδι για να συζητήσει τις λεπτομέρειες για το πώς η Ουγγαρία θα βοηθήσει τη Σερβία μετά τη διακοπή των προμηθειών αργού πετρελαίου από την Κροατία, ανέφερε ο υπουργός σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι το ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο πετρελαίου της NIS θα κλείσει σε τέσσερις ημέρες αν οι ΗΠΑ δεν άρουν τις κυρώσεις που του επιβάλλουν, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα με την προμήθεια καυσίμων ενόψει του χειμώνα.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν εφαρμόσει σειρά μέτρων εναντίον οντοτήτων που συνδέονται με τη Ρωσία εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, επέβαλαν τον περασμένο μήνα κυρώσεις στο διυλιστήριο, οι οποίες έκαναν τη γειτονική Κροατία να σταματήσει να το προμηθεύει με αργό.

«Η Σερβία βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Εμείς οι Ούγγροι προφανώς θα βοηθήσουμε τη Σερβία και το σερβικό λαό και τη σερβική οικονομία και θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες αυτής της βοήθειας σήμερα στο Βελιγράδι», δήλωσε ο Σιγιάρτο σε βίντεο που δημοσιοποίησε στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Σιγιάρτο είχε δηλώσει τον Οκτώβριο πως η ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL θα αυξήσει τις παραδόσεις στη Σερβία, αλλά δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο σχεδιάζεται να αυξηθεί η προσφορά ούτε με το πώς θα γίνει η παράδοση του πετρελαίου.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το εβδομαδιαίο περιοδικό NIN του Βελιγραδίου ανέφερε ότι η MOL εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράσει το μερίδιο 11,3% της Gazprom στη NIS. Εκπρόσωπος της MOL είχε αρνηθεί τότε να σχολιάσει «φήμες της αγοράς».

Ένας πετρελαιαγωγός που θα συνδέει την Ουγγαρία με τη Σερβία βρίσκεται στη φάση του σχεδιασμού και μπορεί το 2028 να αρχίσει να καλύπτει όλες τις ανάγκες της Σερβίας σε αργό πετρέλαιο, δήλωσε τον Απρίλιο ο Σιγιάρτο.

Ο αγωγός αναμένεται πως θα μπορεί να μεταφέρει κάθε χρόνο 4 ως 5 εκατομμύρια τόνους ρωσικού πετρελαίου στη Σερβία μέσω της Ουγγαρίας, είχε δηλώσει τότε ο υπουργός Εξωτερικών.

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Σερβία και την Ουγγαρία έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια και οι ηγέτες τους, ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν και ο σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς, διατηρούν ισχυρές σχέσεις με τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ