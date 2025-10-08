Ευρωαγορές: Ιστορικό υψηλό για Stoxx 600 - Ράλι για τις μετοχές της χαλυβουργίας

Η SSAB πρόσθεσε 4,1%, ενώ η Thyssenkrupp έκλεισε στο +5,14%. Η ArcelorMittal πρόσθεσε 3,85%.

Κέρδη κατέγραψαν οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές παρακολούθησαν τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας, όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν έδωσε διορία 48 ωρών στον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί προκειμένου να σώσει την κυβέρνησή του.

Εκτός από το γαλλικό πολιτικό χάος, οι επενδυτές επεξεργάστηκαν και την ενδεχόμενη «υπαρξιακή απειλή» για την χαλυβουργία της Βρετανίας έπειτα από την πρόταση της Κομισιόν για διπλασιασμό των δασμών στις εισαγωγές του μετάλλου στην ΕΕ.

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους απέστειλαν στην ΕΕ μια νέα πρόταση για «αμοιβαίο, δίκαιο και ισορροπημένο εμπόριο», με Ευρωπαίους αξιωματούχους να εκτιμούν ότι οι αμερικανικές αξιώσεις είναι μαξιμαλιστικές και υπερβολικές, με σημαντικές παραχωρήσεις ενώ απειλούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία που απέτρεψε τη δασμολογική «σύγκρουση» ανάμεσα στη Γηραιά Ήπειρο και τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι «27» αναμένεται να ενημερωθούν αναλυτικά για τις συνομιλίες μέσα στην εβδομάδα.

Οι νέες απαιτήσεις προκύπτουν καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονται να διαπραγματευτούν τα επόμενα βήματα του εμπορικού deal του καλοκαιριού, που όρισε δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,79% στις 573,79 μονάδες, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.

Στους επιμέρους κλάδους, οι εταιρείες παραγωγής χάλυβα σημείωσαν κέρδη μετά το ενδεχόμενο επιβολής δασμών. Η σουηδική εταιρεία παραγωγής χάλυβα SSAB πρόσθεσε 4,1%, ενώ η γερμανική Thyssenkrupp έκλεισε στο +5,14%. Η ArcelorMittal με έδρα το Λουξεμβούργο πρόσθεσε 3,85%.

Από την άλλη, ο κλάδος των αυτοκινήτων δέχτηκε πιέσεις 2,1% εν μέσω ανησυχιών ότι οι δασμοί στον χάλυβα θα ωθήσουν προς τα πάνω τις τιμές για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Σε αυτό το κλίμα, οι γερμανικές BMW και Mercedes-Benz έχασαν 8,25% και 2,6% αντίστοιχα, ενώ η Porsche σημείωσε πτώση 2,4%.

Ο δείκτης Eurostoxx 50 κέρδισε 0,63% στις 5.648 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,98% στις 24.623 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 1,07% στις 8.060 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 αναρριχήθηκε 0,69% στις 9.548 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σκαρφάλωσε 0,96% στις 43.484 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιήθηκε 1,15% στις 15.705 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά, η Softbank πρόκειται να εξαγοράσει την μονάδα βιομηχανικών ρομπότ της ελβετικής ABB έναντι 5,4 δισ, δολαρίων. Η επίτευξη της συμφωνίας συνεπάγεται ότι η ABB εγκαταλείπει τα σχέδια να αποσχίσει την επιχείρηση της μονάδας το 2026 για την δημιουργία ξεχωριστής εισηγμένης.

Ο κλάδος ρομποτικής της ABB απασχολεί περίπου 7.000 άτομα και πέρσι πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2,3 δισ. δολαρίων, που αντιστοιχούν στο 7% περίπου των συνολικών εσόδων της ABB. Στον απόηχο της ανακοίνωσης η μετοχή της ABB στο Χρηματιστήριο της Ελβετίας σημειώνει κέρδη 1,33%.