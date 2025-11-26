Πολιτική | Ελλάδα

Συμμετοχή Μητσοτάκη σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία

Συμμετοχή Μητσοτάκη σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το απαραβίαστο των συνόρων οφείλει να γίνεται σεβαστό και ότι δεν μπορεί να μπαίνει σε διαπραγμάτευση η ανάγκη για ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετική η πρόοδος που διαφαίνεται στις συνομιλίες Ουκρανίας - ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, με αξιοπρέπεια για την Ουκρανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το απαραβίαστο των συνόρων οφείλει να γίνεται σεβαστό και ότι δεν μπορεί να μπαίνει σε διαπραγμάτευση η ανάγκη για ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

