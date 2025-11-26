Scope Ratings: Στο 122% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος έως το 2030

Τις θετικές της εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας επαναλαμβάνει η Scope Ratings σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές το 2026.

Τις θετικές της εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις οποίες ανέλυσε κατά την πρόσφατη αναβάθμιση του outlook του ελληνικού χρέους, επαναλαμβάνει η Scope Ratings σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές το 2026.

Ο οίκος κάνει λόγο για «βελτιωμένη μακροοικονομική ανθεκτικότητα» της Ελλάδας, ενώ τονίζει «τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, τη διατηρήσιμη δημοσιονομική πειθαρχία και τη θετική διάρθρωση του χρέους και τα αποθέματα ρευστότητας».

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου, βασικοί παράγοντες προς παρακολούθηση το 2026 περιλαμβάνουν τη συνέχιση των πρωτογενών πλεονασμάτων και την προσήλωση στη δημοσιονομική πειθαρχία, την πρόοδο της χώρας στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την αποτελεσματική υλοποίηση των επενδύσεων μέσω ευρωπαϊκών πόρων, που στηρίζουν την ανάπτυξη κοντά στο 2%. Επίσης, εξελίξεις που σχετίζονται με το εξωτερικό ισοζύγιο της Ελλάδας και τον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης μείωσης των παλαιών κινδύνων ιδιωτικού χρέους.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι των δημοσιονομικών στόχων, με προβλεπόμενο πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 0,6% του ΑΕΠ το 2025 και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6%, που υποστηρίζονται από ισχυρή επίδοση στα έσοδα» σημειώνει μεταξύ άλλων η Scope.

Μάλιστα, ο οίκος επαναλαμβάνει την εκτίμησή του ότι ο λόγος του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ θα υποχωρήσει, από 145% του ΑΕΠ το 2025 σε περίπου 122% έως το 2030.