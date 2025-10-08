Ο Μακρόν θα διορίσει νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών

«Απόψε θεωρώ ότι η αποστολή μου ολοκληρώθηκε», τόνισε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Τελευταία ενημέρωση 23:28

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό ενός των επόμενων 48 ωρών, όπως ανακοίνωσε απόψε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί για τη δουλειά που έκανε τις τελευταίες δύο ημέρες, φτάνοντας στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ότι υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας και ότι είναι εφικτό να εγκριθεί ένας προϋπολογισμός μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Γαλλίας, επεσήμανε ότι «υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο που απορρίπτει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να βρουν κοινό έδαφος για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Μιλώντας στη γαλλική τηλεόραση, ο Λεκορνί σημείωσε πως η Εθνοσυνέλευση «παραμένει κατακερματισμένη», αλλά «υπάρχει ακόμη δυνατότητα συμβιβασμού».

Ο τελών υπό παραίτηση πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι, μετά τις διαβουλεύσεις που είχε με τους εκπροσώπους των γαλλικών κοινοβουλευτικών κομμάτων και την συνάντηση του με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, θεωρεί πως υπάρχει μια σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία που τάσσεται κατά της διάλυσης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και της προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Επιπλέον, αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφορές αντιλήψεων μεταξύ των κομμάτων, ως προς τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 που ωστόσο, όπως πιστεύει, μπορούν να ξεπεραστούν. Ο Λεκορνί παραδέχθηκε επίσης ότι «το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα σημεία εμπλοκής» στις πολιτικές διαπραγματεύσεις.