Στην παρουσίαση της ελληνικής λίστας «Forbes 30 under 30» για το 2026 αύριο ο Κυρ. Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη 25 Νοεμβριου στις 18:00 θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της ελληνικής λίστας «Forbes 30 under 30» για το 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στις 20:00 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.