Πολιτική | Διεθνή

Ο Τραμπ θα ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Τραμπ θα ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσης ότι αποδέχθηκε πρόσκληση του Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, συμπληρώνοντας ότι θα ακολουθήσει επίσημη επίσκεψη του κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διακίνηση φαιντανύλης και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων.

«Καταλήξαμε σε μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία για τους σπουδαίους αγρότες μας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα «είναι εξαιρετικά ισχυρή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσης ότι αποδέχθηκε πρόσκληση του Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, συμπληρώνοντας ότι θα ακολουθήσει επίσημη επίσκεψη του κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ήλιος»: Συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ λαμβάνει η πλειοψηφία - Χάσμα 590€ σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Σήμερα το επίδομα των 250 ευρώ - Άνοιξε η πλατφόρμα για τους δικαιούχους

Πόσο θα αυξηθούν μισθοί και συντάξεις το 2026 - Το πλάνο της κυβέρνησης και οι αστάθμητοι παράγοντες

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Κίνα
Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping)
Δασμοί
Εμπορικός Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider