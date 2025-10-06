Συνεχίζει ακάθεκτος ο χρυσός - Ξεπέρασε και τα 3.950 δολάρια

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε 1,8% στα 3.956,19 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας μάλιστα φτάσει νωρίτερα ενδοσυνεδριακά στο ιστορικό υψηλό των 3.969,91 δολαρίων.

Οι τιμές του χρυσού εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά υψηλά πάνω από τα 3.950 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα, εν μέσω προσδοκιών για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυτόν τον μήνα, καθώς και από την οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Ιαπωνία που ωθεί τους επενδυτές στο πολύτιμο μέταλλο που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο.

Τα futures στις ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου κέρδισαν 1,73 κλείνοντας στα 3.976,70 δολάρια.

Ο χρυσός έχει αυξηθεί κατά 50% μέχρι στιγμής φέτος, σημειώνοντας ένα τρελό ράλι, με την τιμή spot να σπάει το επίπεδο των 3.000 δολαρίων/ουγγιά για πρώτη φορά τον Μάρτιο και τα 3.800 δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το ράλι των τιμών του χρυσού υποχρεώνει τους αναλυτές των μεγάλων επενδυτικών οίκων σε αλλεπάλληλες ανοδικές αναθεωρήσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, η UBS αναθεωρεί εκ νέου ανοδικά δίνοντας νέα τιμή-στόχο 7,7% υψηλότερη.

Πιο συγκεκριμένα, κάνοντας λόγο για ένα ράλι 47% από την αρχή του έτους, που τροφοδοτείται από την προσδοκία των αγορών για έναν νέο κύκλο μειώσεων επιτοκίων από τη Fed, από τη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση του δολαρίου και από τη διαρκή γεωπολιτική αβεβαιότητα, η UBS σχολιάζει ότι το μέταλλο βρίσκεται σε πορεία για τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979.

Οι αναλυτές της UBS επισημαίνουν πως η έκταση και η ταχύτητα του ράλι υποδηλώνουν ότι η μεταβλητότητα μπορεί να ενισχυθεί, τόσο ανοδικά όσο και καθοδικά, ωστόσο βλέπουν «θεμελιώδεις και τεχνικούς λόγους που στηρίζουν την αναθεώρηση» των προβλέψεών του στα 4.200 δολάρια.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι ενισχύθηκε 1,4% στα 48,66 δολ. ανά ουγγιά, σκαρφαλώνοντας σε υψηλό άνω των 14 ετών. Η πλατίνα σημείωσε κέρδη 1,4% στα 1.626,75 δολ. ανά ουγγιά ενώ το παλλάδιο κέρδισε 4,3% στα 1.315,17 δολ.