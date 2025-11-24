Άνοδος άνω του 1% για τον χρυσό με ώθηση από τις ελπίδες για τα επιτόκια

O χρυσός στην αγορά σποτ σημείωσε άνοδο 1,2% στα 4.113,59 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν 0,9% στα 4.115,4 δολάρια ανά ουγγιά.

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, υποστηριζόμενες από τις αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα και από την εξασθένηση του δολαρίου.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ σημείωσε άνοδο 1,2% στα 4.111,86 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν 0,9% στα 4.115,4 δολάρια ανά ουγγιά. Ο δείκτης του δολαρίου σημείωσε μικρή πτώση.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι στην αγορά σποτ κέρδισε 0,8% στα 50,41 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα ενισχύθηκε 2,1% στα 1.542,75 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 1,3% στα 1.392,36 δολάρια.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, υπέρ της μείωσης επιτοκίων στη συνεδρίαση Δεκεμβρίου τάσσεται με σημερινές δηλώσεις του ο Διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κρίστοφερ Γουόλερ, αν και η κεντρική τράπεζα πιθανότατα μπορεί να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική προσέγγιση, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο όταν και θα λάβει μια πληθώρα οικονομικών δεδομένων, όπως ανέφερε ένας από τους πιθανούς αντικαταστάτες του Τζερόμ Πάουελ.

«Η ανησυχία μου αφορά κυρίως την αγορά εργασίας, όσον αφορά τη διπλή μας εντολή. Επομένως, υποστηρίζω μια μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση», δήλωσε ο Γουόλερ τη Δευτέρα στο Fox Business Network. «Μπορεί να δείτε μια πιο από "συνάντηση σε συνάντηση" προσέγγιση μόλις φτάσουμε στον Ιανουάριο», τόνισε.

Οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα ανέρχονται σε 79%, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Οι επενδυτές αναμένουν την Τρίτη τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις Οκτωβρίου και ο δείκτης τιμών παραγωγού, δύο εκθέσεις που ενδέχεται να καθορίσουν την τάση στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο.

Στο μεταξύ, προσοχή των επενδυτών ήταν στραμμένη και στο Ουκρανικό, όπου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη επεξεργάζονται μία ανανεωμένη εκδοχή του σχεδίου 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.